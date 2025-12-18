Slušaj vest

Glumica Marija Kundačina u braku je sa 32 godine starijim kolegom, Nebojšom Kundačinom. Marija je u poslednje vreme veoma aktivna na društvenim mrežama i gotovo svakodnevno deli trenutke iz privatnog života.

Marija je sada, na svom Instagram profilu objavila kućni video snimak na kom je vidimo u pižami roze boje, a ona je sve vreme igrala i uvijala kukovima.

Glumica na licu nije imala ni trunku šminke, a među prvima je objavu lajkovao bivši rijaliti učesnik, Vladimir Tomović.

Venčali se pre šest godina

Nebojša se oženio Marijom 24. januara 2019. godine i par kaže da "ljubav ne broji godine".

Marija je tokom seminarskog rada, pomno pratila stvaralaštvo Nebojše Kundačine, a njegova gluma ju je jako dirnula, pa je imala potrebu da sa njim popriča o komadima koje je gledala.

"Na fakultetu smo dobili zadatak da napišemo seminarski rad o predstavama koje smo gledali, a ja sam pogledala nekoliko u nacionalnom teatru u kojima je glumio Nebojša. Njegova gluma toliko me je dirnula da sam mu prišla posle jednog izvođenja sa željom da mu postavim nekoliko pitanja o njegovim ulogama," rekla je Marija svojevremeno za "Gloriju".

Nebojša je istakao da je bio zatečen time da neko toliko studiozno gleda dramske komade i piše seminarski rad o tome.

"Pošto posle predstave najčešće nisam u stanju da mislim kako treba, zamolio sam Mariju da se čujemo sutradan. Želeo sam da u međuvremenu malo razmislim i, u slavu nauke, dam odgovarajuće i suvisle odgovore. I eto, sutradan smo se čuli i razgovarali, naravno u pozorištu i o pozorištu, a među nama su se odmah javile simpatije, prepoznali smo se," istakao je Kundačina i dodao:

"Među nama je od početka sve nekako romantično i baš onako kako i treba da bude, ukoliko išta može da bude romantično u ovom brzom i ludom vremenu. Divno je kad se dvoje ljudi pronađu i prepoznaju. Kad je prava osoba u pitanju, onda se sve dešava lako, bez ikakvih strategija i planova, pa je i venčanje došlo nekako spontano. Imamo dosta istih interesovanja, za glumu, muziku. Mnogo čitamo, ali uglavnom vezano za glumu, delimo sličan osećaj za dobre stvari i zajednički to sve doživljavamo kao neko ushićenje," rekao je glumac o odnosu sa Marijom.

(Kurir.rs/Blic)

