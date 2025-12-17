Slušaj vest

Sir Hamfri Barton nagrađivani radijski i televizijski voditelj, autor i jedan od najuticajnijih ljudi u istoriji britanskog muzičkog novinarstva, preminuo je u 94. godini.

Ugledni emiter i dugogodišnje zaštitno lice BBC Radija 3 umro je mirno u svom domu danas, u sredu 17. decembra.

Legendarna karijera u službi umetnosti

Sir Hamfri je imao izuzetnu karijeru u svetu umetnosti i medija. Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina bio je na čelu muzičkog i umetničkog programa BBC-ja, gde je vodio i kultne emisije Omnibus i In Performance, koje su oblikovale način na koji je klasična muzika predstavljana širokoj publici.

Sir Humphrey Burton Foto: Youtube printscreen

Njegova vizija nije bila elitistička naprotiv, verovao je da klasična muzika treba da bude dostupna svima.

Čovek koji je stvorio „BBC Young Musician of the Year“

Jedan od njegovih najvećih doprinosa bio je osnivanje prestižnog takmičenja BBC Young Musician of the Year 1978. godine. Ovaj projekat pomogao je u otkrivanju i razvoju brojnih mladih talenata, među kojima je i slavna violinistkinja Nikola Benedeti.

Takmičenje je postalo odskočna daska za čitave generacije muzičara i trajni deo njegovog nasleđa.

Oproštaj porodice

U saopštenju porodice navodi se:

„Bio je duboko voljen od svoje dece i unuka, a njegova posvećenost širenju radosti klasične muzike bila je neiscrpna inspiracija.“

Dodali su i:

„Nedostajaće nam neizmerno. Utehu nalazimo u saznanju da je sada u miru.“

Priznanja i večni trag

Sir Hamfri je 2020. godine dobio vitešku titulu za doprinos klasičnoj muzici i umetnosti. Radio je i za Classic FM, gde je vodio više emisija, a ova stanica je saopštila da je „pomogao da se oblikuje zlatno doba klasične muzike na radiju i televiziji“.

Bio je blizak saradnik i prijatelj muzičkih velikana poput Leonarda Bernštajna i Jehudija Menuhina, o kojima je realizovao brojne zapažene dokumentarne programe.

Njegove emisije, kako navodi Classic FM, „uvele su brojne generacije u svet klasične muzike, sa prepoznatljivim entuzijazmom koji je njegovo ime učinio sinonimom za umetničko novinarstvo“.

EmI nagrade i međunarodni uspeh

Program „Bernštajn o Betovenu: Proslava u Beču“ doneo mu je Emi nagradu 1972. godine, dok je drugu osvojio 1988. za epizodu Great Performances: Celebrating Gershwin.