Nove fotografije do kojih je došao Daily Mail otkrivaju šokantne detalje iz hotelske sobe u kojoj je Nik Rajner, sin holivudske legende Roberta Roba Rajnera, navodno boravio nakon brutalnog ubistva svojih roditelja.

Rajner se prijavio u sobu 207 hotela The Pierside Santa Monica oko 4 sata ujutru u nedelju. Reč je o hotelu čija noćenja koštaju oko 400 dolara, smeštenom na svega 300 metara od čuvenog mola Santa Monika, kao i pet minuta hoda od linije metroa koja vodi direktno ka Exposition Parku području gde je Nik kasnije i uhapšen.

Krv u kupatilu, fleke po krevetu

Prema navodima izvora, kada je hotelsko osoblje ušlo u sobu kasnije tog jutra, prizor ih je zaledio: tuš-kabina je navodno bila „puna krvi“, krv je bila razbacana po krevetu, prozori su bili prekriveni čaršavima...

Detektivi su u hotel stigli u ponedeljak kako bi prikupili dokaze. Fotografije spoljašnjosti sobe, snimljene u sredu, pokazuju da nije bilo policijske trake, niti znakova da je prostor i dalje tretiran kao aktivno mesto zločina.

Optužen za dvostruko ubistvo roditelja

Nik Rajner je optužen po dve tačke za ubistvo u vezi sa smrću svog oca, slavnog reditelja Roba Rajnera, i majke Mišel Singer Rajner. Do sada se nije izjasnio o krivici.

Policija sada pokušava da rekonstruiše njegovo kretanje između subote uveče, kada je sa roditeljima prisustvovao prazničnoj zabavi, i nedelje uveče u 21.15, kada je uhapšen u centru Los Anđelesa.

Tela pronašla ćerka

Rob i Mišel Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u nedelju popodne, nakon što je njihova ćerka Romi pozvala hitne službe oko 15.30 časova.

Prema policijskim izvorima, veruje se da su bili mrtvi satima pre nego što su pronađeni, a njihova tela su već pokazivala znake mrtvačke ukočenosti (rigor mortis).

Izvor blizak istrazi rekao je za Daily Mail da su im prerezani vratovi, kao i da postoji sumnja da su spavali u svom krevetu u trenutku napada.

„Pokušavao je da ga drži na oku“

U trenutku smrti roditelja, Nik Rajner je živeo u pomoćnoj kući na imanju vrednom 13,5 miliona dolara u losanđeleskom naselju Brentvud.

Izvori tvrde da je Rob Rajner bio sve više zabrinut za sina, zbog čega ga je u subotu uveče poveo na prazničnu zabavu kod Konana O’Brajena, navodno kako bi „držao oko na njemu“.