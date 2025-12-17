Georgina Rodrigez progovorila o vereničkom prstenu od 3 miliona: "To je najmanje što je mogao da učini nakon 9 godina čekanja"
Kristijano Ronaldo zaprosio je svoju dugogodišnju partnerku Georginu Rodrigez u avgustu, nakon devet godina veze, a trenutak je obeležio prsten koji je mnogima ostavio bez daha – dijamant od 30 karata, procenjene vrednosti oko 3 miliona dolara.
Argentinsko-španska manekenka (31) uskoro će stati pred oltar sa portugalskom fudbalskom zvezdom (40), nakon raskošne prosidbe koja je kruna njihove dugogodišnje ljubavi.
Kristijano Rolando i Georgina Rodrigez:
„Najmanje što je mogao da uradi“ Georgina kroz smeh
U intervjuu za špansko izdanje magazina ELLE, Georgina je uz dozu humora prokomentarisala impresivan prsten:
„Divan je. Najmanje što je mogao da mi ponudi nakon deset godina čekanja (smeh). Iskreno, kada me zaprosio, prsten mi uopšte nije bio u mislima.“
Dodala je da joj je trebalo vremena da shvati koliki dragulj drži u rukama:
„Trebalo mi je dosta vremena da procesuiram taj ogromni kamen. Bila sam toliko iznenađena da sam ga ostavila u sobi i nisam ga ni otvorila na dnevnom svetlu do sledećeg dana (smeh).“
Ljubav koja traje od 2016. godine
Ronaldo i Georgina su zajedno od 2016. godine, a važe za jedan od najpoznatijih i najpraćenijih parova u svetu sporta i mode.
Fudbalska ikona ima petoro dece, od kojih dvoje sa Georginom– Alanu i Belu Esmeraldu. Njihova porodica često je u centru pažnje javnosti, a Georgina je godinama važan oslonac Ronaldu, kako u privatnom životu, tako i u karijeri.
Raskošni prsten samo je simbol veze koja već godinama traje – a venčanje koje sledi biće, po svemu sudeći, jednako spektakularno.