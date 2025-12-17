Slušaj vest

Argentinsko-španska manekenka (31) uskoro će stati pred oltar sa portugalskom fudbalskom zvezdom (40), nakon raskošne prosidbe koja je kruna njihove dugogodišnje ljubavi.

Kristijano Rolando i Georgina Rodrigez:

1/7 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez Foto: Printsacreen / Instagram / patrickta

„Najmanje što je mogao da uradi“ Georgina kroz smeh

U intervjuu za špansko izdanje magazina ELLE, Georgina je uz dozu humora prokomentarisala impresivan prsten:

„Divan je. Najmanje što je mogao da mi ponudi nakon deset godina čekanja (smeh). Iskreno, kada me zaprosio, prsten mi uopšte nije bio u mislima.“

Verinički prrsten Georgine Rodrigez Foto: Instagram, AP/Fabio Ferrari

Dodala je da joj je trebalo vremena da shvati koliki dragulj drži u rukama:

„Trebalo mi je dosta vremena da procesuiram taj ogromni kamen. Bila sam toliko iznenađena da sam ga ostavila u sobi i nisam ga ni otvorila na dnevnom svetlu do sledećeg dana (smeh).“

Foto: Printskrin/Instagram

Ljubav koja traje od 2016. godine

Ronaldo i Georgina su zajedno od 2016. godine, a važe za jedan od najpoznatijih i najpraćenijih parova u svetu sporta i mode.

Fudbalska ikona ima petoro dece, od kojih dvoje sa Georginom– Alanu i Belu Esmeraldu. Njihova porodica često je u centru pažnje javnosti, a Georgina je godinama važan oslonac Ronaldu, kako u privatnom životu, tako i u karijeri.

Raskošni prsten samo je simbol veze koja već godinama traje – a venčanje koje sledi biće, po svemu sudeći, jednako spektakularno.