Nik Rajner (32), sin holivudskog reditelja Roberta Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner, pojavio se prvi put pred sudom u Los Anđelesu u sredu, 17. decembra, nakon što je zvanično optužen za dvostruko ubistvo svojih roditelja.

Tokom pojavljivanja u Superior Courtu, Nik je nosio plavi prsluk protiv samoubistva i lisice. Sedeći iza stakla, zurio je pravo ispred sebe dok njegov advokat Alan Džekson nije podneo izjavu o krivici u njegovo ime.

Kada je sudija upitao da li se slaže da odustane od prava na brzo saslušanje, Nik je odgovorio: „Da, Vaša časti.“ Saslušanje je zakazano za 7. januar 2026.

Optužbe i potencijalna kazna

Losanđelesko okružno tužilaštvo saopštilo je da je Nik optužen po dve tačke za ubistvo prvog stepena, uz plan da se traži povećanje kazne zbog posebnih okolnosti višestrukih ubistava, kao i zbog tvrdnje da je koristio „opasno i smrtonosno“ oružje, poput noža.

Ako bude osuđen, može mu preti doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta ili smrtna kazna. Trenutno je u pritvoru bez mogućnosti kaucije.

Tragični događaji

Rober i Mišel (78 i 70 godina) pronađeni su mrtvi u svom domu u Brentwoodu, Los Anđeles, nakon 15:30 časova u nedelju, 14. decembra, kada su pozvani da pruže medicinsku pomoć. Nik je uhapšen oko šest sati kasnije u blizini kampusa Univerziteta Kalifornija. Tužilac Natan Hokman izjavio je da su Rajner i njegova supruga ubijeni „otprilike u ranim jutarnjim satima“ nedelje.

Izvori sa praznične zabave koju je u subotu veče priredio Konan O’Brajen navode da su se Rob i Nik posvađali u velikom sukobu. „Nik je sve uplašio, ponašao se čudno i stalno pitao ljude da li su poznati“, rekao je jedan izvor. Potencijalni motiv još se istražuje.

Nik je ranije javno govorio o borbi s zavisnošću i beskućništvom, koja datira još iz njegovih tinejdžerskih godina.

Porodična bol

Izvor blizak porodici rekao je za PEOPLE:

„Pokušavali su sve, davali mu prostor, držali ga blizu, ali njegovi problemi su previše duboki. To je roditeljski najgori mogući noćni mor.“

Rober i Mišel, koji su bili u braku od 1989. godine, imali su još dvoje dece: sina Džejka i ćerku Romi. Romi je u izjavi za medije rekla:

„Gubitak naših roditelja je nešto što niko ne bi smeo da doživi. Zahvalni smo na svim izrazima saučešća, ljubaznosti i podrške koje smo dobili ne samo od porodice i prijatelja, već i od ljudi iz svih slojeva društva. Sada molimo za poštovanje i privatnost, za to da spekulacije budu izmerene sa saosećanjem i humanosti, i da se naši roditelji sećaju po neverovatnim životima koje su živeli i ljubavi koju su pružili.“