Rob Rajner (u centru) i njegova supruga Mišel Singer (levo) i sin Nik Rajner

Slušaj vest

Službeno je potvrđen uzrok smrti holivudske legende Roba Rajnera i njegove supruge Mišel, nakon što se njihov sin Nik Rajner prvi put pojavio na sudu zbog optužbi za dvostruko ubistvo. Kancelarija medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles saopštila je da je par preminuo od "višestrukih povreda nanetih oštrim predmetom", piše Dejli mejl.

Slavni reditelj i njegova supruga, fotografkinja, preminuli su u nedelju, istog dana kada su pronađeni u svojoj vili vrednoj 13.5 miliona dolara. Obe smrti vode se kao ubistva, a kao mesto smrti navedena je njihova rezidencija.

U galeriji pogledajte fotografije mesta zločina:

1/8 Vidi galeriju Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

Sin optužen za ubistvo

Njihov sin Nik uhapšen je u nedelju i optužen po dve tačke za ubistvo prvog stepena svog 78-godišnjeg oca i 70-godišnje majke. Tužioci su dodali i posebne okolnosti višestrukih ubistava i korišćenja opasnog oružja – noža – što znači da bi Nik, ukoliko bude osuđen, mogao da dobije doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta ili čak smrtnu kaznu.

Advokat poziva na uzdržanost

Tridesetdvogodišnjak se u sredu kratko pojavio na sudu, obučen u prsluk protiv samoubistva, gde se nije izjasnio o krivici. Njegov poznati advokat, Alan Džekson, obratio se medijima nakon ročišta i zamolio javnost da ne "žuri s osudom" u ovom slučaju.

U galeriji pogledajte fotografije hapšenje Nika Rajnera:

1/5 Vidi galeriju Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Ovo je razorna tragedija koja je zadesila porodicu Rajner. Postoje veoma, veoma složena i ozbiljna pitanja povezana s ovim slučajem. Njima se mora temeljno i vrlo pažljivo pristupiti," rekao je Džekson.

"Molimo da tokom ovog procesa dopustite sistemu da napreduje onako kako je zamišljen da napreduje, a ne uz ishitrenu osudu", dodao je.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor