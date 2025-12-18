Slušaj vest

Džejk i Romi Rajner, deca tragično preminulih Roba i Mišel Rajner, oglasili su se dirljivom izjavom nakon što je njihov brat Nik osumnjičen za ubistvo roditelja. U izjavi su svoje roditelje nazvali "najboljim prijateljima" i opisali "nezamisliv bol" kroz koji prolaze.

"Bili su nam najbolji prijatelji"

"Reči ne mogu ni da počnu da opišu nezamisliv bol koji proživljavamo svakog trenutka u danu. Užasan i razarajući gubitak naših roditelja, Roba i Mišel Rajner, nešto je što niko nikada ne bi smeo da doživi. Nisu bili samo naši roditelji, bili su nam najbolji prijatelji," poručili su brat i sestra u izjavi.

"Zahvalni smo na izlivima saučešća, dobrote i podrške koje smo primili ne samo od porodice i prijatelja, već i od ljudi iz svih sfera života“, dodali su. „Sada tražimo poštovanje i privatnost, da se nagađanja ublaže saosećanjem i humanošću, te da se naši roditelji pamte po neverovatnim životima koje su živeli i ljubavi koju su davali.“

Brat optužen za dvostruko ubistvo

Njihov brat, Nik Rajner, suočava se sa dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena. Tereti se da je u nedelju, 14. decembra, u ranim jutarnjim satima nasmrt izbo roditelje u njihovom domu u Los Anđelesu, potvrdila je Kancelarija okružnog tužioca okruga Los Anđeles.

Izvor upoznat s istragom otkrio je za Pipl da je par pronađen u svojoj spavaćoj sobi. Prema pisanju Njujork tajmsa, telo oca pronašla je ćerka Romi nakon što ju je maserka obavestila da ne može da stupi u kontakt s roditeljima. Romi je navodno pobegla iz kuće ne videvši da je i njena majka izbodena, o čemu ju je kasnije obavestio bolničar.

Nik je uhapšen u nedelju, samo nekoliko sati nakon otkrića tela, i zadržan je u pritvoru bez mogućnosti kaucije.

Svađa nekoliko sati pre tragedije

Više izvora potvrdilo je da su se Rob i Nik "veoma glasno svađali" na zabavi koju je organizovao Konan O’Brajen, samo nekoliko sati pre ubistava.

"Nik je sve izluđivao, ponašao se ludo, stalno je pitao ljude da li su slavni", rekao je jedan od izvora.

Slavni reditelj i supruga

Rob i Mišel venčali su se 1989. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma Kad je Hari sreo Sali, koji je on režirao. Osim tog kultnog filma, Rob Rajner režirao je i klasike poput Princeza nevesta i Malo dobrih ljudi, a proslavio se i ulogom u revolucionarnoj humorističkoj seriji Svi u porodici. Pre braka s Mišel, Rob je usvojio Trejsi, ćerku svoje prve supruge, Peni Maršal.

