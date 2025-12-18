Slušaj vest

Ime Džona Travolte uvučeno je u novu rundu sudskog sukoba povezanog s porodicom Presli, nakon što je u dopunjenoj tužbi iznet niz senzacionalnih, ali za sada nepotkrepljenih tvrdnji o njegovom 15-godišnjem sinu Bendžaminu, kojeg je dobio s pokojnom suprugom Keli Preston.

Prema pisanju Dejli mejla, novi, bizarni navodi pojavljuju se u dopunjenoj tužbi vrednoj 50 miliona dolara zbog navodnog kršenja ugovora, koju su podneli bivši poslovni saradnici Prisilе Presli, Brižit Krus i Kevin Fialko. U podnesku se kao tuženi navode Prisila Presli i njen sin Navaron Garibaldi Garsija, a niz eksplozivnih tvrdnji pripisuje se isključivo navodnim izjavama trećih osoba.

U galeriji pogledajte fotografije Elvisa i Prisile Prisli:

1/6 Vidi galeriju Elvis i Prisila Prisli Foto: Profimedia

Tvrdnje o donaciji jajnih ćelija

Među tvrdnjama je i ona da je Elvisova unuka Rajli Kio (36) navodno donirala svoje jajne ćelije glumcu Džonu Travolti i njegovoj supruzi Keli Preston kako bi par dobio sina Bena 2010. godine. Kada bi to bilo tačno, Ben bi po toj liniji bio Elvisov praunuk, ali tužba ne prilaže medicinsku dokumentaciju koja bi to potvrdila.

U istom dokumentu navodi se i da je Keogina pokojna majka Liza Mari Presli ranije navodno donirala jajne ćelije kako bi Keli Preston mogla da "ostane trudna", ali nije jasno da li je iz tog navodnog pokušaja ikada rođeno dete.

Navodni izvor: Majkl Lokvud

Kao navodni izvor više tvrdnji u dopunjenoj tužbi pominje se Majkl Lokvud (61), bivši suprug Lize Mari i otac njenih 17-godišnjih bliznakinja Harper i Finli. Prema podnesku, Lokvud je navodno rekao Krus da Preston "nije mogla da rađa sopstvenu decu" i da su Travolta i Preston ranije pokušavali da dobiju dete koristeći jajne ćelije Lize Mari. Lokvud je za Dejli mejl odbacio navode koji mu se pripisuju.

"To zvuči ludo. Nisam čuo ništa o tome", rekao je.

Scijentološka crkva i navodni "dogovor"

Dopunjena tužba dalje tvrdi da su se Travolta i Preston 2010. godine ponovo navodno obratili porodici Presli, godinu dana nakon smrti sina Džeta, uz tvrdnju da je Travolta želeo da „spase karijeru“ usred optužbi za seksualno nedolično ponašanje koje je glumac ranije više puta poricao.

U galeriji pogledajte fotografije Keli Preston i Džona Travolte:

1/6 Vidi galeriju Keli Preston i Džon Travolta bili su u braku 28 godina Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

U dokumentu se pojavljuje i tvrdnja da je Travolta navodno odustao od korišćenja jajnih ćelija Lize Mari, uz navodni komentar da ne žele "jajne ćelije s heroinom na njima", što se odnosi na njenu ranije pominjanu zavisnost od opioida.

Umesto toga, navodi se u tužbi, Rajli Kio je navodno donirala jajne ćelije, a Preston je potom rodila Bena u novembru 2010. godine, kada je imala 48 godina. Kao deo navodnog aranžmana pominje se da je Kio navodno dobila stari "Jaguar" i isplatu između 10.000 i 20.000 dolara.

U podnesku se navodi i rukom pisana beleška s frazama "CA fertility partners", "Ben Travolta" i "Kelly Preston carried baby", kao i navodna tekstualna poruka u kojoj je Ben opisan kao Prisilinin "predivni praunuk". Tužba ide i korak dalje, tvrdeći da je aranžman navodno zahtevao "odobrenje" Scijentološke crkve i da je uključivao Prisilinu kontrolu.

Oštre reakcije advokata

Advokat koji zastupa i Prisilu Prisli i Navarona Garibaldija Garsiju oštro je reagovao, poručivši Dejli mejlu da su navodi "skandalozni" i da nemaju veze s predmetom spora, te optužio tužioce da pokušavaju da izvrše pritisak i nanesu dodatni bol porodici.

Prisila Prisli Foto: BORIS ROESSLER / AFP / Profimedia

S druge strane, predstavnik Krus i Fialka, Džordan Metjuz iz advokatske kancelarije Holc Metjuz LLP, izjavio je da su "slomljeni" što su morali da podnesu novu dopunu tužbe i da je cilj "iznošenje istine i ispravljanje navoda", uz tvrdnju da će "istina prevladati". Predstavnici Džona Travolte i Rajli Kio zasad nisu odgovorili na upite za komentar, navodi Dejli mejl.

Porodična pozadina

Podsetimo, Džon Travolta i Keli Preston venčali su se 1991. godine i imali troje dece: Elu (25), Bendžamina i najstarijeg sina Džeta, koji je preminuo 2009. godine u 16. godini tokom porodičnog odmora na Bahamima. Keli Preston umrla je u julu 2020. godine, dve godine nakon dijagnoze raka dojke.

Rajli Kio udata je za australijskog kaskadera Bena Smita-Petersena od 2015. godine. Imaju dvoje dece: ćerku Tupelo (rođenu 2022) i drugo dete rođeno uz pomoć surogat-majke 2025. godine.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor