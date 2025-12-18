Ilon Mask javno komentarisao grudi Sidni Svini: Ljudi u šoku šta je sve napisao (VIDEO)
Ilon Mask ponovo je izazvao burne reakcije na platformi X, nakon što je neobičnim komentarom reagovao na objavu s premijere filma "The Housemaid" u Los Anđelesu. Video s crvenog tepiha, koji je objavio magazin "Varajeti", prikazuje glumicu Sidni Svini u beloj haljini dok pozira fotografima.
AI mim i sporna poruka
Dok su se u komentarima nizale pohvale na račun njenog izgleda, Mask je na objavu odgovorio AI-generisanim mimom koji poredi izgled bujnog poprsja s opterećenjem kičme, uz kratku poruku: "can’t be easy" (u prevodu: "nije lako"). Komentar je mnogima delovao neprimereno, naročito jer dolazi od vlasnika same platforme.
Reakcije korisnika platforme X
Ubrzo je usledila lavina kritika korisnika platforme X, koji su Maskovo reagovanje nazvali čudnim i neumesnim, optužujući ga za neprimereno komentarisanje tela mlade glumice.
(Kurir.rs/Jutarnji)
Pogledajte video: Ilon Mask razvija čipove za mozak