Glumac i muzičar Frano Lasić (70) godinama važi za jednog od najvećih šarmera sa prostora bivše Jugoslavije, ali i za čoveka čiji je ljubavni život bio sve samo ne miran. Iako danas uživa u skladnom braku sa Beograđankom Milenom, iza sebe ima čak tri braka, od kojih je jedan ušao u svojevrsnu estradnu legendu – jer je trajao nepunih dvadesetak dana.

Frano Lasić Foto: Nemanja Nikolić

Reč je o braku iz osamdesetih godina, sklopljenom sa izvesnom Ljiljanom, o kojoj Lasić nikada nije želeo da govori. Taj brak se završio gotovo istom brzinom kojom je i započeo, toliko brzo da javnost dugo nije ni znala da se venčanje uopšte dogodilo. Razlozi razlaza ostali su nepoznati, a Ljiljana je do danas ostala jedna od najvećih misterija u glumčevom privatnom životu.

Iako se Frano retko osvrće na lične teme, činjenica je da mu taj „neslavni rekord“ niko još nije preoteo, barem kada je reč o domaćoj estradnoj sceni.

Sreću je, ipak, pronašao u četvrtom pokušaju. Lasić je jednom prilikom otkrio da je Milenu osvojio strpljenjem i upornošću, ističući da je od samog početka prepoznao njene kvalitete.

– Trudio sam se da je osvojim, jer sam shvatio da je u pitanju dobra, plemenita i lepa osoba. Bilo je mnogo razgovora, upoznavanja i druženja. Harmonija u braku se gradi dogovorima i zajedničkim odlukama o svim važnim životnim pitanjima – rekao je glumac.

Frano Lasić se prvi put oženio Majom Nikšić, sa kojom ima sina Janka. Nakon kratkotrajnog braka sa Ljiljanom iz Beograda, usledio je brak sa manekenkom Živom Stupink, iz kojeg ima dvoje dece. Ipak, ni taj odnos nije potrajao, a stabilnost i mir pronašao je tek uz Milenu, sa kojom danas živi daleko od medijske buke.

- Najveći uspeh je što sam ostao dosledan sebi, što imam četvoro predivne dece i što sam u svom tom uzbudljivom životu ostao veran svojim životnim stavovima. Niko osim mene u porodici nije glumac. Najstariji sin Janko ima 40 godina i živi u Minhenu, Luka ima 25 godina, svira gitaru i pravi odlične pesme, ćerka Lina ima 27 godina, živi u Malmeu, radi u Kopenhagenu i organizuje velike ivente, a najmlađi Nikolas ima dve godine. Imam i predivnu suprugu Milenu, koju obožavam, volim, koja je predivna osoba. Mi smo deset godina u vezi i tako smo hteli. Kao da sam ponovo rođen. Srećan sam i daje mi snagu - rekao je glumac u razgovoru za Kurir pre 2 godine.

