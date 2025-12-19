Slušaj vest

Kada si u Rimu – ponašaj se kao Emili Kuper. Upravo to donosi peta sezona popularne Netfliksove serije Emili u Parizu“ (Emily in Paris), koja ovog puta publiku vodi pravo u Italiju. Ili, preciznije, u Rim.

Međunarodna romantična drama sa primesama humora, čiji je autor Daren Star, vraća se sa novim epizodama, a gledaocima donosi sve ono po čemu je serija postala hit: komplikovane ljubavne odnose, poslovne izazove, emotivne preokrete i očaravajuće evropske lokacije.

Šta donosi peta sezona serije „Emili u Parizu“?

Emili u Parizu sezona 5
Emili u Parizu sezona 5 Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

Prema zvaničnom sinopsisu Netfliksa, Emili sada preuzima vođstvo nad rimskom filijalom agencije Grato. Novi grad donosi i nove izazove – kako na profesionalnom, tako i na emotivnom planu. Kada se čini da se sve konačno slaže, jedna poslovna ideja kreće po zlu, a posledice pokreću lanac razočaranja, slomljenih srca i karijernih problema.

U potrazi za stabilnošću, Emili se ponovo oslanja na francuski način života, ali jedna velika tajna preti da naruši odnos sa osobom koja joj je izuzetno bliska. Suočavajući se sa konfliktima otvoreno i iskreno, Emili izlazi snažnija, sa jasnijim pogledom na budućnost i spremna da prihvati nove mogućnosti.

Kada izlazi peta sezona serije „Emili u Parizu“?

Peta sezona serije „Emili u Parizu“ premijerno stiže na Netfliks u četvrtak, 18. decembra 2025. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije iz serije:

Emili u Parizu Foto: Netflix / Everett / Profimedia

U koje vreme epizode postaju dostupne?

Nove epizode biće dostupne za strimovanje od 3 sata ujutru po istočnoameričkom vremenu, što znači da će najvatreniji fanovi moći da započnu bindžovanje odmah nakon ponoći po evropskom vremenu.

Koliko epizoda ima peta sezona?

Nova sezona ima ukupno 10 epizoda, a dobra vest za fanove je da će sve epizode biti objavljene odjednom, za razliku od prethodne sezone koja je bila podeljena u dva dela.

Da li postoji trejler za petu sezonu?

Da – Netfliks je već objavio zvanični trejler, koji daje prvi uvid u Emilinu rimsku avanturu, nove likove i još komplikovanije odnose.

Glumačka postava – ko se vraća, a ko je nov?

Pored dobro poznatih lica, peta sezona donosi i nekoliko novih imena:

Emili u Parizu
Emili u Parizu Foto: Netflix / Everett / Profimedia

  • Lili Kolins – Emili Kuper
  • Ešli Park – Mindi Čen
  • Filipin Leroa-Bolje – Silvi Grato
  • Semjuel Arnold – Žilijen
  • Bruno Gveri – Lik
  • Eudženio Frančeskini – Marčelo
  • Lisijen Laviskant – Alfi
  • Pol Forman – Niko
  • Vilijam Abadi – Antoan Lambert
  • Lukas Bravo – Gabrijel
  • Talija Beson – Ženevjev
  • Arno Binar – Loran

Nova pojačanja u glumačkoj ekipi su Brajan Grinberg, Mišel Larok i Mini Drajver, što dodatno podiže očekivanja publike.

