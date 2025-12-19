Slušaj vest

Slavni glumac iz Šibenika, Goran Višnjić, postao je međunarodna zvezda zahvaljujući ulozi u američkoj seriji "Hitna služba" (E.R.).

Iako je karijeru započeo na domaćim prostorima, krajem devedesetih odlazi u Los Anđeles u potrazi za američkim snom. Taj san ostvaruje 1999. godine kada dobija ulogu doktora Luke Kovača u planetarno popularnom serijalu, gde je ostao do samog kraja i odigrao čak 185 epizoda.

Publiku je osvojio šarmom i markantnim izgledom, a ponude iz Holivuda samo su se nizale. Ipak, paralelno sa glumačkom slavom, pažnju javnosti privlačio je i njegov turbulentan ljubavni život.

Brak sa Ivanom Vrdoljak

Još od 1999. godine Goran je u braku sa Ivanom Vrdoljak (koja je kasnije promenila ime u Eva), ćerkom poznatog hrvatskog reditelja Antuna Vrdoljaka. Par već dugo živi u inostranstvu i izgradio je život daleko od rodnog Šibenika.

Njihovu mirnu porodičnu svakodnevicu uzdrmao je skandal iz 2007. godine, kada su hrvatski mediji objavili da je Višnjić dobio dete sa bivšom školskom drugaricom Mirelom Rupić.

Afera koja je šokirala region

U početku, Goran je sve poricao i isticao da nema potrebe da vara svoju suprugu. Međutim, Mirela je tvrdila da je on otac njene ćerke Lane Lurd, rođene u junu 2006. godine. Na kraju je glumac priznao aferu u intervjuu za hrvatski Story.

"Kada sam došao iz Amerike u Šibenik, otišao sam da se opustim sa prijateljima. Te večeri u kafiću bila je i Mirela. Puno radim, nedostaje mi društvo, a alkohol je verovatno odigrao svoje. Naravno da to nije nešto čime se ponosim, ali sam spreman da snosim posledice", rekao je tada Višnjić.

U istom razgovoru otkrio je i kako je saznao da će postati otac, kao i da je Mirela pokušavala da ga ucenjuje. Tvrdio je da je njegova supruga Ivana odmah bila upoznata sa situacijom i da je lično kontaktirala Mirelu.

Bitka supruge i ljubavnice

Prepiske i telefonske poruke koje su isplivale u javnost otkrile su žestok sukob između Ivane i Mirele. Višnjić je ispričao da je Mirela od njega tražila novac u zamenu za ćutanje, dok je Ivana otvoreno stala u odbranu svog braka.

Iako je Goran u početku tražio DNK analizu, devojčicu je priznao i pre nego što je dobio rezultate. Afera je obeležila njegov privatni život i navela ga da nekoliko godina izbegava dolaske u Hrvatsku.

Pomirenje i nova deca

Posle skandala, Višnjić i Eva su nastavili zajednički život. Par je 2011. godine dobio sina Lea Viga, rođenog uz pomoć surogat majke, a 2013. usvojili su devojčicu Vivijen Sofiju.

Iako je u javnosti dugo vladala tenzija, Ivana je 2013. godine na Fejsbuku prvi put pomenula vanbračnu ćerku svog supruga:

"Lana je prelepa devojčica, moja deca je vole, ali ona nije moje dete, pa me nemojte pitati za nju."

U isto vreme, Goran je objavio fotografije sa Božića u Los Anđelesu na kojima se vidi da je i mala Lana bila deo porodičnog slavlja. Godinama kasnije, Eva je otkrila da je u kontaktu sa Mirelom, da joj pomaže savetima oko ishrane ćerke, kao i da se trudi da prošlost ostavi iza sebe.

