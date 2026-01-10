Slušaj vest

Nema ko na Balkanu ne zna za bezvremenski hit "Shake it" i njegovog izvođača - još čuvenijeg Sakisa Ruvasa. Samopozdan, zgodan i zavodljiv, muškarac koji se ne plaši da igra i u tom plesu pređe granicu obične koreografije, pevač koji pogađa visoke tonove dok radi salto unazad. Tada je bio 22-godišnjak, a za formu u 53. možemo samo da mu skinemo kapu.

Iako su mnogi očekivali da će Sakis Ruvas postati planetarna zvezda, s obzirom na to da je imao sve kvalitete i predispozicije, to se, nekim čudom, nije desilo. Krenuo je snažno, preko noći postao prepoznatljiv u celoj Evropi (o rodnoj Grčkoj i celokupnom Balkanu suvišno je trošiti reči), 2009. godine ponovo stao na scenu Evrovizije u Moskvi, a onda polako počeo da nestaje sa radara - barem kada je region u pitanju. U svojoj zemlji i dalje jedan od najpopularnijih izvođača.

Evrovizija je bila važna prekretnica u karijeri, kao i za njegovu sunarodnicu Helenu Paparizu, koja je bila pandan njegovom uspehu i popularnosti, samo u ženskoj 'kategoriji'.

Teško detinjstvo

Iako sve u životu Sakisa Ruvasa deluje bajno, ono što javnost tada uglavnom nije znala jeste da se iza glamuroznog scenskog imidža krije priča puna borbe, odricanja i unutrašnjih lomova.

Sakis Ruvas rođen je 5. januara 1972. godine na Krfu, u siromašnoj porodici. Kao najstariji od četvorice braće, vrlo rano je preuzeo odgovornost koja ne priliči detetu. Dok su se njegovi vršnjaci bezbrižno igrali, on je brinuo o mlađima i pomagao roditeljima koji su se borili da porodici obezbede osnovne uslove za život. Njegovo detinjstvo bilo je sve osim lako, a dodatni teret predstavljali su problemi sa čitanjem i pisanjem, zbog kojih mu školovanje nikada nije išlo glatko i koji su narušavali njegovo samopouzdanje.

Već kao tinejdžer bio je primoran da radi teške fizičke poslove - na gradilištima, kao konobar, pa čak i kao automehaničar. Muzika mu je u početku bila samo beg od realnosti, ali sudbina je imala drugačije planove. Krajem osamdesetih, dok je pevao u jednom hotelu, primetio ga je Elias Psinakis, čovek koji će postati njegov menadžer i ključna figura u izgradnji njegove karijere. Zahvaljujući tom susretu, Sakis pravi prve ozbiljne korake na muzičkoj sceni.

Zvezdani uspeh 'preko noći'

Već 1990. godine potpisuje ugovore sa velikim svetskim diskografskim kućama, što je bio izuzetan uspeh za mladog grčkog izvođača skromnog porekla. Ipak, nagli uspon privremeno je prekinula obavezna vojna služba, koju je uredno odslužio, uprkos popularnosti i medijskoj pažnji.

Upravo taj period, u kombinaciji sa naglom slavom i stalnim pritiskom tabloida, ostavio je duboke posledice po njegovo mentalno zdravlje. Sakis se suočio sa snažnom anksioznošću i agorafobijom, a nakon završetka vojnog roka jedno vreme proveo je u psihijatrijskoj ustanovi, pokušavajući da povrati unutrašnju ravnotežu. Kasnije je otvoreno govorio o toj borbi i istakao da mu je povratak muzici bio jedini pravi put ka izlečenju.

Pevač, glumac, voditelj i plesač

Ambiciozni Ruvas nikada se nije ograničio samo na pevanje. Tokom godina okušao se i kao glumac, voditelj, ali i kao zvezda mjuzikala, gde je spojio ples, glumu i muziku. Smatra se jednim od prvih grčkih pop pevača koji je uveo snažan plesni identitet po uzoru na svetske zvezde.

Do danas je objavio 13 studijskih albuma, od kojih je većina dostigla zlatne i platinaste tiraže, čime je zauvek učvrstio svoje mesto na vrhu grčke pop-scene. Poznat je i po humanitarnom radu, dugogodišnjoj saradnji sa UNICEF-om, kao i izuzetnoj fizičkoj disciplini koja mu je omogućila da decenijama ostane u vrhunskoj formi.

Pričali da je gej, on oženio manekenku

Privatni život često mu je bio predmet spekulacija i neosnovanih glasina, naročito nakon evrovizijskih nastupa, ali je istina bila daleko jednostavnija i stabilnija. Sa manekenkom Katijom Ziguli započeo je vezu još 2003. godine, a nakon 14 godina zajedničkog života i četvoro dece, odlučili su da svoju ljubav krunišu brakom.

Njihovo venčanje bilo je upravo onakvo kakvo su oduvek želeli - intimno i u krugu porodice. Svečani čin održan je u crkvi Agios Georgios, na imanju vile Vardisa i Marijane Vardiogiannis, bliskih prijatelja para i ujedno kumova na venčanju. Posebnu simboliku imalo je to što su sva njihova deca učestvovala u ceremoniji: Sakis je prvi stigao u crkvu sa decom noseći u naručju najmlađeg sina Apolona, dok su ostali bili deo svadbene povorke.

Mlada je blistala u elegantnoj beloj haljini spuštenih ramena, a do oltara ju je, po tradiciji, ispratio njen otac. Dodatnu emotivnu notu dalo je to što se taj dan poklopio sa Katinim 39. rođendanom. Među gostima su se našla i poznata imena grčke javne scene, poput Antonisa Remosa i Eleni Menegaki.

Danas izgleda gotovo isto kao i pre više od decenije, nastupa kao u najslavnijim danima, vodi život u balansu, a za porodicu kaže da su mu glavni oslonac i najveća podrška.

