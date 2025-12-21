Slušaj vest

Legenda rok muzike, Kit Ričards, tokom života je imao toliko ispada, i u toliko se bizarnih situacija našao da je u Americi postala popularna izreka da će "nuklearni rat preživeti samo bubašvabe i Kit Ričards".

Tako je jednom prilikom gotovo zapalio kuću Hjua Hefneradok je Plejboj vila bila još u Čikagu.

Tada su on i saksofonista bili Hefnerovi gosti, no Ričards je odlučio da se drogira u kupatilu, zbog čega je slučajno došlo do požara.

Zadimilo se, a ubrzo nakon toga, pojavili su se konobari i "ljudi u crnim odelima" koji su donosili kante vode kako bi ugasili ono što je Kit zapalio. Srećom, uspeli su da spase kuću.

1/4 Vidi galeriju Kit Ričards Foto: NameFace / ddp USA / Profimedia, Profimedia, Rojter

Legenda "Rolingstonsa" je imao situaciju i da nije spavao okruglo pet dana kada je radio na albumu "Some Girls" 1978. To je bio impresivan podvig, ali ni blizu njegovog najdužeg rekorda bez sna. U autobiografiji se pohvalio kako je jednom proveo devet dana bez spavanja, a to se loše završilo. Ričards je na kraju zaspao stojeći dok je stavljao kasetu na policu. Probudio se u lokvi krvi nakon što je udario glavom, a telo mu se srušilo od iscrpljenosti.

Sa policom je imao još jedan incident, kada je pokušao da dohvati jednu od knjiga nakon čega se ista srušila na njega i slomila mu tri rebra. Zbog njegove povrede je bend tada odložio turneju.

Ušmrkao je i pepeo svog oca

Kit je izgubio oca 2002. godine i pronašao je "zanimljiv" način da se nosi s njegovom smrću – tako što ga je ušmrkao. Godine 2007. Ričards je priznao da je nakon kremiranja oca uzeo malo pepela, pomešao ga s kokainom i ušmrkao.

