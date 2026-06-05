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Kejti Holms danas živi daleko drugačiji život nego nekada, kada je bila stacionirana u Los Anđelesu. Njena adresa sada je Njujork, gde je godinama unazad bila fokusirana na ćerkicu Suri koju je dobila tokom braka sa Tomom Kruzom. Međutim, poznato je da glumac preko 15 godina nema nikakav kontakt sa njom, a devojčica je i odbacila očevo prezime.

Kejti Holms Foto: Printscreen/Instagram/katieholmes

Iako im u Njujorku sajentolozi ne mogu ništa, poznato je da su upravo zbog ove sekte svojevremeno prošle pakao, a to je bio i glavni razlog kraha braka.

Kejti nikada nije otkrila šta se dešavalo iza "zatvorenih vrata", ali to jesu uradili drugi, poput Lije Remini, koja je svojevremeno bila član ozloglašenog kulta, i koja je i bila na venčanju glumice i Toma Kruza.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Lija Remini:

1/4 Vidi galeriju Lija Remini Foto: Frederick M. Brown / Getty images / Profimedia, Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia, Instagram/leahremini

Remini je otkrila zastrašujuće događaje sa samog venčanja koje je bilo davne 2006. godine u Italiji. U tom trenutku, Tomova i Kejtina ćerka imala je samo sedam meseci.

Lija je u autobiografiji "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology" priznala da je sama svadba bila obavijena mračnom energijom, a posebno bizaran momenat je bio kada je odjednom čula plač bebe koji se nije dugo smirivao. Plač je polako prešao u vrištanje, a iako je bila sigurna da ga čuli i Tom i Kejti, niko nije reagovao.

Odlučila je da izvidi situaciju kada je pronašla sićušnu Suri na podu kupatila. No, tada su se pojavila tri sveštenika Sajentološke crkve koji su na bizaran način pokušali da "smire" bebu. Stajali su i zurili u nju.

Pogledajte u galeriji fotografije Toma Kruza i Kejti Holms:

1/8 Vidi galeriju Kejti Holms, Tom Kruz Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Robert Evans / Zuma Press / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Umesto da razgovaraju s njom umirujućim glasom, stalno su govorili: 'Suri! Suri!', tonom koji je zvučao kao da govore odrasloj osobi da ustane", napisala je.

Nakon što ih je Lija ohrabrila da uzmu devojčicu i daju joj flašu toplog mleka, Kejti je podnela primedbu protiv Remini Sajentološkoj crkvi, žaleći se na njeno ponašanje tokom venčanja.

Međutim, kasnije će se navodno saznati da je Kejti bila primorana na ovaj korak, uplašena da će joj Tom oduzeti bebu. Kako je kasnije sama priznala, bilo joj je potrebno 10 meseci da isplanira beg iz crkve, kada je uz pomoć porodice i advokata prošla kroz tri američke države sve do Njujorka gde je imala zaštitu.

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