Slušaj vest

Kloi Kardašijan odlučila je da preuzme inicijativu i da svoj šarm pokuša na Instagramu.

Rijaliti zvezda (41) nedavno se upustila u javni flert koji je oduševio njene fanove. Nakon konačnog raskida sa Tristonom Tompsonom 2021. godine, sa kojim ima dvoje dece - sedmogodišnju Trju i trogodišnjeg Tatuma - Kloi nije javno viđena ni sa kim, a nedavno je priznala da je četiri godine u celibatu, dok je njena izjava nasmejala mnoge.

1/6 Vidi galeriju KloiKardašijan Foto: Hulu / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Printscreen/Instagram

Prošle nedelje njenu pažnju je privukao profesor iz srednje škole, Džejkob Majers-Noris, koji je na svom profilu podelio video u kom se predstavlja.

U videu je otkrio da živi u Kaliforniji, da ima italijanske korene, diplomu osnovnih i master studija, kao i stalni posao profesora. Dodao je da je bivši univerzitetski sportista i da trenira fudbal, atletiku i američki fudbal, te za sebe kaže da je "aktivna i disciplinovana" osoba. Uz sve to, otkrio je da zna i da kuva.

U opisu videa profesor je napisao:

- Negde postoji žena koja će me pitati kako mi je prošao školski dan.

Izgleda da je Kloi želela baš da bude ta žena, pa je odlučila da okuša sreću u komentarima.

- Kako ti je prošao dan? - napisala je.

Njen komentar je ubrzo sakupio više od 60.000 lajkova, a fanovi su pokazali veliko oduševljenje i podršku. Njen hrabar potez se isplatio jer je profesor ubrzo odgovorio:

- @kloekardashijan moj dan je sada sjajan. A kako je tvoj prošao? - a kasnije je dodao:

- Pogledaj svoje poruke - uz emodži očiju.

Ali tu nije stalo. Majers-Noris je snimio i video-odgovor u kojem je direktno pozvao zvezdu na sastanak:

- Ove subote imam prazničnu zabavu za osoblje i apsolutno bih voleo da dođeš kao moja pratnja. Ako ne možeš, možda Kris može da me pozove na tvoju prazničnu zabavu - poručio je.

(Kurir.rs/Srećne)

VIDEO: Kardašijanke