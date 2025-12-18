Slušaj vest

Kim Kardašijan ponovo je zabavila publiku na internetu, ovog puta predstavljanjem Deda Mraza koji, u duhu estetike njenog brenda Skims, nosi odelo u bež boji.

Međutim, pažnju nije privukla samo boja – obožavaoci su primetili i vitku liniju Deda Mraza, zbog čega je odmah dobio nadimak "Ded Mraz na Ozempiku", što je izazvalo niz šaljivih komentara na društvenim mrežama.

Prepoznatljiva estetika brenda

Svi koji prate Kim Kardašijan znaju za njenu opsesiju neutralnim tonovima. Ova prepoznatljiva estetika prisutna je u garderobi, minimalističkom uređenju doma, pa nije iznenađenje što je i Deda Mraz morao da prođe kroz Skims transformaciju.

Novi izgled Deda Mraza

Kada je Deda Mraz nedavno posetio Skims prodavnicu u Njujorku, njegovo tradicionalno crveno odelo zamenjeno je bež verzijom. U videu na TikToku, Deda Mraz je čak pokazao i "fit check" za kupce.

"Nosim ovu prekrasnu odeću koju mi je Kim poslala, a ispod je Ultimate Bodysuit u boji Sienne," objasnio je, detaljno opisujući svoj autfit, uključujući i steznik koji nosi ispod odela.

"Deda Mraz na Ozempiku"

Vitku figuru Deda Mraza omogućio je upravo steznik. Umesto prepoznatljivog okruglog stomaka, Skimsov Deda Mraz sada ima znatno tanju liniju, što je odmah pokrenulo šale i dovelo do nadimka "Deda Mraz na Ozempiku" – simboličnog komentara o trendovima 2025. godine. Komentari na TikToku prepuni su duhovitih dosetki. Jedan korisnik je napisao: "Ne daj bože da Deda Mraz pazi na svoju liniju."

Ipak, nisu svi oduševljeni. Jedan kritičar optužio je Kim Kardašijan i njen brend, vredan milijarde dolara, da "oduzima boju i zabavu svemu". Ipak, čini se da je posvećenost imidžu brenda iznad svega – čak i kada je reč o najpoznatijem Deda Mrazu na svetu.

