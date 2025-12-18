Slušaj vest

Šakira Mebarakjedna je od najuticajnijih pevačica u muzičkoj industriji. Kolumbijka je na sceni više od 30 godina, a njeni hitovi postali su himne čitavim generacijama.

Ipak, put do uspeha nije bio nimalo lak, što je sama umetnica otkrila u intervjuu za Vanity Fair. Tokom detinjstva, njena porodica raspolagala je veoma skromnim sredstvima.

- Bila sam jednostavna kolumbijska devojčica, iz porodice koja nije imala ništa. Moj otac je izgubio posao. Imala sam pristojno obrazovanje, hvala Bogu, to je jedina stvar na kojoj moji roditelji nikada nisu štedeli - rekla je Šakira, pa je naglasila koliko joj je bilo teško da se izbori za svoje mesto u muzičkoj industriji.

Šakira

- Sve o čemu sam sanjala delovalo je nedostižno, ali u meni je postojao instinkt - objasnila je i dodala:

- Nije bilo društvenih mreža, nije bilo prečica do ostvarenja ciljeva. Morala sam naporno da radim, kao da klesam kamen na suncu - nastavila je pevačica.

Potom se prisetila da danas postoji mnogo više načina da se muzika brzo proširi ili postane viralna, dok je ranije sve bilo znatno komplikovanije jer je zavisilo od diskografskih kuća i ljudi koji su verovali u vaš talenat.

Takođe ističe da je počela u vreme kada "latinska muzika nije bila u modi u ostatku sveta i nije se slušala van hispanskih zemalja".

Danas je, kako kaže, situacija potpuno drugačija, a ovaj žanr je rasprostranjen širom sveta, posebno u Španiji, gde mnogi južnoamerički izvođači postižu veliki uspeh.

Šakira sa sinovima na premijeri filma Zootopia 2

- Sve o čemu sam sanjala delovalo je nedostižno. Ali u meni je postojala vera, unutrašnji kompas koji me je vodio — instinkt. I nikada nisam prestala da ga slušam - rekla je Šakira govoreći o tome kako je savladala prepreke.

Na kraju je podelila i poruku koju bi danas uputila mlađoj verziji sebe:

- Na pravom si putu. Nastavi dalje. Sve će se isplatiti. Ne slušaj one koji ne veruju u tebe. Samo nastavi, jer ćeš uspeti.

