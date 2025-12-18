Slušaj vest

Decenijama nakon što je Titanik postao filmski klasik i učinio ga globalnim zavodnikom, Leonardo Dikaprio izneo je neočekivanu ispovest – nikada nije pogledao svoj najpoznatiji film. Glumac je ovo otkrio tokom razgovora sa Dženifer Lorens, pružajući retki uvid u to kako zvezde gledaju na svoja najikonskija dela.

Incident se dogodio dok su Dikaprio i Lorens razgovarali o tome da li ikada ponovo gledaju svoje filmove, prenosi People. Lorens, očigledno zabavljena, upitala je Dikaprija da li je ikada ponovo gledao Titanik. Njegov odgovor bio je kratak i jasan:

– Ne, nisam ga gledao – rekao je Dikaprio, dok ga je Lorens lagano podstakla: – Oh, trebalo bi! Sigurna sam da bi ti se dopao sada. Fantastičan je.

Glumci ne vole da gledaju sami sebe

Dikaprio je objasnio da gledanje sopstvenih filmova nikada nije bio deo njegove rutine. On je zatim upitao i Lorens:

– Ja uglavnom ne gledam svoje filmove, a ti?

Lorens je priznala da ni ona ne radi to često, dodajući šaljivu napomenu:

– Nikada nisam snimila nešto poput Titanika. Da jesam, verovatno bih pogledala. Jednom sam bila jako pijana i uključila American Hustle da proverim: „Da li sam dobra u glumi?“ Ne sećam se odgovora.

Razmena je pokazala zajednički osećaj nelagode kod oba glumca kada je reč o ponovnom gledanju svojih prošlih performansi – bez obzira na to koliko su oni hvaljeni.

Film koji je Dikapriju posebno drag

Ovo nije prvi put da Dikaprio govori o ovome. U intervjuu za Esquire, istakao je da retko gleda svoje filmove, ali je naveo jedan izuzetak – The Aviator.

– Taj film je za mene bio posebno značajan. Radio sam sa Martinom Skorsezijem na filmu Gangs of New York, i nosio sam knjigu o Hovardu Hjuzu gotovo 10 godina – rekao je Dikaprio.

Za Dikaprija, The Aviator je označio prekretnicu u karijeri:

– Imao sam 30 godina i prvi put sam se osećao kao istinski deo produkcije, a ne samo neko ko je angažovan da igra ulogu – objasnio je.

Dikaprio je dodao da se tada prvi put osećao odgovornim na potpuno novi način, i da ga film ispunjava osećajem ponosa i povezanosti.

