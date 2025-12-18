Slušaj vest

Božić se polako približava, a sestra Kejt Midlton, Pipa, spremna je za predstojeće praznike. Sa suprugom Džejmsom Metjuzom, za koga se udala 2017. godine, živi na raskošnom imanju u Berkširu vrednom 15 miliona funti. Aktivni su i na društvenim mrežama, gde u okviru njihove Bucklebury farme objavljuju razne dogodovštine. Tako su otkrili i svoju porodičnu tradiciju koja je raznežila mnoge, a naročito je zabavna njihovoj deci, Arturu, Grejs i Rouz.

Uoči Božića nezaobilazna je poseta vilenjaka po imenu Badi. On svakog jutra „osvane“ na drugom delu farme, pa je tako ukrašavao medenjake, sedeo u gnezdu sa kokošjim jajima, penjao se po božićnoj jelki…

„Badi je jutros potajno stigao do svoje ‘pećine’ i zauzet je ukrašavanjem najslađeg medenjaka ikada! Svuda su posute šarene mrvice… tipično za Badija“, stoji u opisu. Sve su to detalji koji ukazuju da Pipa i njen suprug uživaju u zabavnoj božićnoj tradiciji.

„Elf on the Shelf“ potiče iz 2007. godine, kada su filmska producentkinja Kerol Ebersold i njena ćerka, spisateljica Čanda Bel, objavile istoimenu knjigu o malenom vilenjaku koji svake večeri izvesti Deda Mraza o tome kako su se tog dana ponašala deca, a narednog jutra se pojavi na nekom novom mestu u kući. Na društvenim mrežama komentarisalo se da je to preslatka tradicija, ali svakako mnogo skromnija od onih koje neguje Kejt Midlton sa porodicom njenog muža, princa Vilijama. Kod Midltonovih je veći naglasak na igri, šalama i uključivanju dece u pripreme za predstojeći praznik, pa ih to čini simpatičnijim i skromnijim u odnosu na formalne kraljevske običaje.

Proslava Božića u britanskoj kraljevskoj porodici mešavina je formalnosti i intimnih porodičnih trenutaka. Već decenijama slave u Sandringemu, a mnogima je omiljena tradicija razmena poklona na Badnje veče. Najpre dolaze najmlađi članovi porodice, a zatim oni višeg ranga. Pokloni su poređani na belim stolovima i na svakom je ispisano ime, a otvaraju ih svi zajedno u tačno određeno vreme. Prednost se daje duhovitim poklonima, a ne luksuznim, pa se tako jednom našao i kožni poklopac za WC šolju.

Veče počinje koktelima, svi su u crnim odelima i svečanim haljinama, a večera ima šest sledova. Raskošni doručak rezervisan je za božićno jutro, nakon čega cela porodica ide u tradicionalnu šetnju do crkve Svete Marije Magdalene. To često privuče veliki broj građana koji jedva čekaju da pozdrave članove britanske kraljevske porodice.

Nakon mise sledi raskošni božićni ručak, a u 15 časova porodica se okuplja kako bi zajedno pratila božićnu poruku kralja. Sve je to deo dugogodišnje tradicije britanske kraljevske porodice od koje se ne odstupa. Ipak, svaki monarh može uvesti sopstvene novine, pa je tako kralj Čarls III zatražio da se pri izboru poklona i dekoracija posebna pažnja posveti ekološkoj osvešćenosti i održivosti.

