Kreator sa platforme OnlyFans, Lejn V. Rodžers, koji je bio poznat pod umetničkim imenom Blejk Mičel, preminuo je u 31. godini. Vest o njegovoj smrti potresla je fanove širom sveta, kao i njegovu porodicu, koja se oglasila saopštenjem.

Nesreća sa smrtnim ishodom

Rodžers je izgubio život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u južnoj Kaliforniji. Prema informacijama nadležnih službi, u ponedeljak popodne vozio je motocikl u blizini Oksnarda, kada je došlo do sudara sa teretnim vozilom. Smrt je konstatovana na licu mesta, a kancelarija sudskog lekara okruga Ventura navela je da je uzrok smrti bila teška, tupa trauma.

Porodica i fanovi u neverici

Njegovi najbliži poručili su da su "u potpunom šoku i bez reči", dok se na društvenim mrežama nižu poruke tuge i oproštaja. Pratioci ga pamte kao osobu vedrog duha, velikog srca i iskrenog pristupa, zbog čega je stekao snažnu i lojalnu publiku, prenosi bgay.com.

Put do popularnosti

Lejn Rodžers je širu prepoznatljivost stekao oko 2016. godine u industriji za odrasle, a kasnije je izgradio uspešnu karijeru kao nezavisni autor na OnlyFansu. Njegova harizma, otvorenost i direktna komunikacija sa publikom doneli su mu stotine hiljada pratilaca na različitim platformama.

Poslednja objava koja je rastužila pratioce

Samo nekoliko dana pre tragedije, objavio je video u kojem, na duhovit način, razgovara sa svojom mlađom verzijom. Upravo zbog te objave, vest o njegovoj smrti dodatno je potresla fanove, koji se sada u velikom broju opraštaju od njega putem interneta. Smrt Blejka Mičela, odnosno Lejna V. Rodžersa, ostavila je prazninu u online zajednici koja ga je pratila i volela, a sećanje na njega nastaviće da živi kroz sadržaj koji je ostavio iza sebe.

