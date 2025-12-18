Slušaj vest

Slavni britanski modni dizajner Entoni Prajs čiji su radovi obeležili nekoliko decenija muzičke i modne scene, preminuo je u 80. godini života svega mesec dana nakon što je održao svoju poslednju reviju.



Prajs je bio poznat po teatralnom izrazu, skulpturalnim siluetama i pastelnim odelima koja su postala vizuelni zaštitni znak osamdesetih, a posebno su ostala upamćena zahvaljujući legendarnom spotu grupe Duran Duran za pesmu “Rio”.

Njegova moda bila je umetnost u pokretu

Smrt slavnog dizajnera dolazi manje od mesec dana nakon što je u Londonu predstavio svoju najnoviju kolekciju, prvu posle više od 30 godina, u saradnji sa modnim brendom 16Arlington. Bio je to emotivan povratak dizajnera čije su kreacije uvek pomerale granice.

Entoni Prajs Foto: TESC / Backgrid UK / Profimedia

Prajs je bio poznat po spajanju muške i ženske mode, stvarajući pripijene, snažne i smelo elegantne komade. Upravo zbog tog jedinstvenog pristupa, Britanski modni savet opisao ga je kao „pravog originala“.

Inspiracija za princezu Dajanu i Lili Alen

Njegov uticaj osećao se i decenijama kasnije. Pevačica Lili Alen nosila je haljinu inspirisanu čuvenom crnom baršunastom „osvetničkom haljinom“ koju je princeza Dajana nosila početkom devedesetih – komad koji je zauvek promenio način na koji moda može da pošalje poruku.

Od Jorkšira do svetske slave

Entoni Prajs rođen je 1945. godine u Jorkširu, a početkom šezdesetih preselio se u London gde je studirao na prestižnom Royal College of Art. Svoj modni brend osnovao je 1979. godine, a prvu reviju održao je već naredne godine.

Reviju je otvorila legendarna manekenka Džeri Hol, koja je kasnije nosila i venčanicu koju joj je Prajs dizajnirao za brak sa Mikom Džegerom.

Dizajner rok ikona i britanske kraljevske porodice

Prajs je ostavio neizbrisiv trag u svetu muzike. Dizajnirao je odeću za Duran Duran, uključujući prepoznatljiva pastelna odela iz spota „Rio“, ali i čuvenu jaknu koju je Dejvid Bouvi nosio u spotu za pesmu “As The World Falls Down” iz 1986. godine.

Bend Duran Duran oprostio se od njega na društvenim mrežama, nazivajući ga „vizionarom“, ali i „ljubaznim, inteligentnim i britko duhovitim prijateljem“.

Tokom devedesetih godina, Prajs je radio i za britansku kraljevsku porodicu, dizajnirajući komade za Kamilu, tada vojvotkinju od Kornvola, kasnije kraljicu suprugu.

Nasleđe koje ostaje zauvek

Entoni Prajs nije bio samo modni dizajner bio je umetnik koji je oblačio epohe, ličnosti i stavove. Njegove kreacije nastavljaju da žive kroz muziku, fotografije, sećanja i uticaj koji je ostavio na čitave generacije dizajnera. Njegov poslednji izlazak na modnu pistu sada dobija sasvim novo značenje kao dostojanstveni oproštaj jednog velikana.