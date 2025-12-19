Slušaj vest

Dnevni horoskop za 19. decembar. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog petka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuje vas uspeh u saradnji s nekom stranom kompanijom. Moguće je iznenadno poslovno putovanje. Posvetite više vremena partneru, jer to u velikoj meri može popraviti atmosferu među vama u poslednje vreme. Proverite hormone.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neočekivane vesti mogu da pokvare vaše planove za danas. Bićete u situaciji da improvizujete rešenje problema. Očekuje vas burna ljubavna avantura sa osobom u znaku Škorpije ili Riba. Dinamičan ljubavni period. Počnite s rekreacijom.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planete u vašem znaku daju vam dodatni elan i motivaciju. Mnoge stvari će vam poći od ruke. Očekuje vas susret sa osobom s kojom se dugo niste videli, a prema kojoj niste ravnodušni. Obnavljanje veze. Glavobolja.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan donosi dilemu jer se nalazite pred važnom odlukom. Potražite mišljenje konsultantskog tima. Osoba s kojom se viđate na poslu počinje da vam znači mnogo više. Sledi zbližavanje. Smanjite unos slatkiša.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Poslovno putovanje i sastanak s novim poslovnim partnerima obeležiće ovaj dan. Uspešno sklapanje sporazuma. Partner s kojim ste počeli da se viđate ponaša se nedosledno. Ne znate na čemu ste. Povišena temperatura, postoji neko žarište.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Budite oprezni prilikom sklapanja nove poslovne saradnje, jer postoji mogućnost da dobijete nerealna obećanja. Vaš odnos s partnerom kao da stagnira i zato želite da uvedete nešto novo u vezu. Putovanje može da oživi stari žar. Prehlada.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Oscilacije u platnom prometu nalažu oprez u upravljanju novcem. Moguć je zastoj u prilivu finansija. Glavni izazov ovog dana je to što se možete zaljubiti u osobu koja nije slobodna. Moguća je tajna veza. Problem s kožom, obratite se dermatologu.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Veoma je važno da danas slušate svoju intuiciju, a ne mišljenja kolega. Pogrešan potez bi mogao da vam donese gubitak. Partner s kojim ste počeli da izlazite budi u vama pomešana osećanja. Sumnjate u njegovu iskrenost. Jedite više voća i povrća.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Negativan komentar nadređenog danas vam može pokvariti raspoloženje. Osećate da ste pod pritiskom. Planirate zajedničko putovanje s partnerom, a to će doprineti mnogo većem zbližavanju između vas. Pad imuniteta.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Negativna atmosfera ovog dana potiče od spletki ili pokušaja manipulacije jednog poslovnog partnera. Partner se ponaša kontradiktorno i vi ne znate šta da mislite. Sumnjate u njegova osećanja. Više se odmarajte.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Važan poslovni sastanak na kojem će se doneti bitne odluke obeležiće ovaj dan. Očekuje vas proširenje kruga nadležnosti. Slobodne Vodolije mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu osobu u znaku Lava ili Ovna. Nervoza.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ribe koje sarađuju sa inostranstvom ili se spremaju da odu u inostranstvo da rade očekuje veoma uspešan period. Danas ćete uspešno prevazići krizu poverenja koja već dugo traje između vas i partnera. Unosite više vitamina i minerala.