Bikini izdanja ovih lepotica obeležila su 2025. godinu: Glumice, pevačice i influenserke pokazale izvajana tela
Do kraje godine ima još samo nekoliko dana, a pojedine poznate lepotice uspele su da svojim zavodljivim bikini izdanjima izazovu pažnju širom sveta. Tokom 2025. o njihovim fotografijama sa plaža se najviše pričalo.
Među damama koje su raspametile i muškarce i žene širom planete nalaze se Georgina Rodrigez, Nikol Šerzinger, Elizabet Harli, Hajdi Klum. Priznaćete, ovim damama bi retko ko odoleo.
Bikini izdanja koja su obeležila 2025. godinu:
Poznate lepotice čija bikini izdanja su obeležila 2025. godinu Foto: Printscreen/Instagram/salmahayek, /nicolescherzinger/instagram
