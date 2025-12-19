"Despot došao kod bake i deke" Ovako Milan Vasić slavi Svetog Nikolu na Kosovu i Metohiji: Cela porodica na okupu (FOTO)
Glumac Milan Vasić podelio je sa pratiocima na Instagramu deo atmosfere iz doma uoči slave Sveti Nikola. Na fotografiji se vidi bogato postavljena slavska trpeza, pripremljena u duhu tradicije i pravoslavnih običaja, a osim toga, cela porodica je bila na okupu.
U prvom planu nalazio se slavski kolač, pažljivo ukrašen i položen na crveni stolnjak, dok se iza njega uzdiže zapaljena slavska sveća, simbol vere i blagoslova doma, a trpeza je bila ispunjena specijalitetima i raznim jelima.
Uz fotografiju, Milan Vasić kratko je poručio: "Sveti Nikola", a potom je objavio fotografiju s celom familijom, s kojom inače živi na Kosovu i Metohiji, na kojoj je napisao:
"Tradicija se nastavlja. Sveti Nikola. Despot došao kod bake i deke."
Milan Vasić prvo je bio u šoku, pokrio se preko glave, oči su mu bile pune suza od sreće, a onda je razvukao osmeh od uva do uva.
"Na današnji dan 2024. mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu". Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio. Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu", napisao je glumac nedavno na Instagramu, prenosi Blic.
Oženio se 18 godina mlađom
Milan Vasić oženio se u aprilu ove godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.
Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira.
