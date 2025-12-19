Slušaj vest

Glumac Milan Vasić podelio je sa pratiocima na Instagramu deo atmosfere iz doma uoči slave Sveti Nikola. Na fotografiji se vidi bogato postavljena slavska trpeza, pripremljena u duhu tradicije i pravoslavnih običaja, a osim toga, cela porodica je bila na okupu.

U prvom planu nalazio se slavski kolač, pažljivo ukrašen i položen na crveni stolnjak, dok se iza njega uzdiže zapaljena slavska sveća, simbol vere i blagoslova doma, a trpeza je bila ispunjena specijalitetima i raznim jelima.

Uz fotografiju, Milan Vasić kratko je poručio: "Sveti Nikola", a potom je objavio fotografiju s celom familijom, s kojom inače živi na Kosovu i Metohiji, na kojoj je napisao:

"Tradicija se nastavlja. Sveti Nikola. Despot došao kod bake i deke."

Milan Vasić objavio trenutak kad mu je supruga Maja javila da je trudna

Milan Vasić prvo je bio u šoku, pokrio se preko glave, oči su mu bile pune suza od sreće, a onda je razvukao osmeh od uva do uva.

"Na današnji dan 2024. mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu". Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio. Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu", napisao je glumac nedavno na Instagramu, prenosi Blic.

Oženio se 18 godina mlađom

Milan Vasić oženio se u aprilu ove godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.

Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira.

