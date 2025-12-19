Slušaj vest

Glumca Ljubomira Ristića publika je zavolela u brojnim domaćim serijama poput "Istine i laži" i "Državni službenik". Srpski umetnik već duže vreme živi u Rusiji, gde je takođe ostvario nekolicinu zapaženih uloga, zbog čega se čak i Akademija umetnosti, prošle godine pohvalila svojim uspešnim bivšim đakom.

- Naš diplomirani glumac Ljubomir Ristić je već šest meseci u Rusiji i zaposlen je u Sankt-Peterzbuškom državnom muzičko-dramskom pozorištu - napisali su uz članak na ruskom.

U galeriji pogledajte kako naš glumac uživa sa svojom suprugom i njihovom decom:

Za Ljubomira je selidba u Rusiju bila sudbonosna jer je tamo upoznao i svoju lepšu polovinu Alinu, sa kojom je u avgustu ove godine dobio ćerku. Alina, koja je inače doktorka, pre toga je bila u braku u kom je takođe dobila ćerku, a danas svi zajedno žive.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo venčanje glumca Ljubomira Ristića i prelepe Ruskinje:

Srpski glumac sada je podelio neodoljive kadrove iz porodičnog doma na kojima se vide njegova lepa supruga i naslednica, a mnoge je raznežila i činjenica da je sa njima i njena ćerkica iz prvog braka koja je Ljubomira sjajno prihvatila, te se prema njemu odnosi kao prema ocu.

