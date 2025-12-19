Slušaj vest

Glumica Mej Brit, zvezda serije "Nemoguća misija" i druga supruga legendarnog pevača Semija Dejvisa Džuniora, preminula je u 91. godini, potvrdio je njen sin.

Brit, čiji su najpoznatiji filmovi "The Blue Angel", "Murder Inc." i "The Young Lions", preminula je prirodnom smrću u bolnici 11. decembra, a njen sin je tužne vesti potvrdio u četvrtak, 18. decembra, prenosi Daily Mail.

Inače, Dejvis Džunior je 1960. godine raskinuo veridbu sa kanadskom plesačicom Džoan Stjuart nakon što je upoznao Brit u noćnom klubu Mokambo na holivudskoj aveniji Sanset Strip.

Švedska glumica je potom prešla u judaizam, a Dejvis Džunior je tokom posete Engleskoj tog juna za medije potvrdio njihovu veridbu.

Venčali su se u kući pevača u Los Anđelesu 13. novembra, na jevrejskoj ceremoniji, a kum im je bio Frenk Sinatra.

Uprkos zajedničkoj veri - Dejvis Džunior je prešao u judaizam nekoliko godina ranije, nakon teške saobraćajne nesreće - venčanje je izazvalo veliku kontroverzu u vreme kada su mešoviti brakovi bili zabranjeni u 31 američkoj saveznoj državi.

Zakoni protiv mešovitih brakova, koji su zabranjivali brakove između osoba različite rase, kasnije su proglašeni neustavnim odlukom Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država.

Par je 1961. godine dobio ćerku Trejsi, njihovo jedino dete, ali su se osam godina kasnije razveli nakon što je Dejvis Džunior dovođen u romantičnu vezu sa pevačicom i glumicom Lolom Falanom.

Tragično, Trejsi - koja je napisala dve knjige o svojim roditeljima - preminula je u novembru 2020. godine, u 59. godini, u svom domu u Frenklinu u Tenesiju, nakon kratke, neotkrivene bolesti.

Rođena kao Majbrit Vilkens 22. marta 1934. godine u Lidingeu u Švedskoj, Brit je odgajana od strane oca Huga, poštanskog službenika, i majke Hilevi, domaćice.

Međutim, njen život se promenio kada ju je, sa 18 godina, dok je radila kao pomoćnica fotografa, u Stokholmu zapazio legendarni italijanski filmski producent Karlo Ponti.

Ovaj slučajni susret doveo je do njenih uloga u nekoliko italijanskih filmova, pre nego što je prošla filmsku probu i bila odvedena u Holivud, gde je 1957. godine potpisala unosan ugovor sa studijom 20th Century Fox.

Njeni rani filmovi na engleskom jeziku uključivali su ratni ep o Korejskom ratu "Lovci" iz 1957. godine i dramu o Drugom svetskom ratu "Mladi lavovi", koji je nakon premijere 1958. godine postao veliki bioskopski hit za Brit i njenog filmskog partnera Marlona Branda.

Međutim, upravo je njena glavna uloga provokativne kabaretske zabavljačice Lole-Lole u rimejku filma "Plavi anđeo" iz 1959. godine, u režiji Edvarda Dmitrika, istinski definisala njen status holivudske zvezde.

Kao rimejk originalnog muzičkog filma na nemačkom jeziku iz 1930. godine, izbor Brit za ulogu kultne Lole-Lole izazvao je iznenađenje, jer su mnogi verovali da će tu ulogu tumačiti Merilin Monro.

Britine pevačke i plesne sposobnosti ponovo su došle do izražaja 1961. godine, kada je ostvarila još jednu glavnu ulogu u gangsterskom filmu "Murder Inc." iz 1960. godine.

Video: Sahrana Ljiljane Jorgovanović