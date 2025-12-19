Slušaj vest

Glumac Kori Feldman, poznat po ulogama u filmovima "Gremlins" i "Goonies", tvrdi da ga je njegov bivši kolega Kori Hejm zlostavljao dok su snimali kultni film iz 1987, "The Lost Boys". Svoje tvrdnje izneo je u novom dokumentarcu "Corey Feldman vs. the World".

"Kad smo snimali ‘Lost Boys‘, Kori mi je rekao: ‘Čoveče, idemo da se zabavimo.‘ Pitao sam ga: ‘Šta to znači?‘", rekao je, prenosi Variety. Navodno mu je, kako tvrdi, Hejm odgovorio: "Ono što momci u ovom poslu rade", a onda predložio seksualne radnje. "Rekao sam: ‘O čemu pričaš?‘, a on je odgovorio: ‘Pa, Čarli Šin mi je rekao da je to u redu.‘", prisetio se.

Čarli Šin Foto: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Feldman je izjavio da je, iako je znao šta Hejm želi od njihovog sastanka, "pripremio" isti. "Pozvao sam ga i rekao: ‘Dođi.‘ Ali znaš, kada imaš nekoga ko pokušava da te seksualno napadne, a ti to ne želiš, dete si i uplašen si... Učinićeš sve da to sprečiš, i to se događalo. Kori Hejm me je zlostavljao. Istina je", ispričao je.

Kada je film "The Lost Boys" izašao 1987. godine, Feldman je imao 16 godina, a Hejm, koji je preminuo 2010. godine, imao je 14 godina. Predstavnik Hejmove ostavštine još uvek nije komentarisao Feldmanove izjave.

Kori Feldman i Kori Hejm Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Inače, dvojica Korija zajedno su radila na nekoliko projekata, uključujući "License to Drive" i "Dream a Little Dream". Feldman je pre nekoliko godina progovorio o njihovim dečjim karijerama i optužio Čarlija Šina za seksualno zlostavljanje svog tadašnjeg kolege. Rekao je da se incident dogodio tokom snimanja drame "Lucas" iz 1986. godine. Šin je negirao optužbe i nazvao ih "bolesnim, izopačenim i neobičnim".

U dokumentarcu "My Truth: The Rape of Two Coreys" iz 2020. godine detaljno je opisao navodno zlostavljanje koje je doživeo kao mladi glumac u Holivudu. Tvrdio je da su on i Hejm bili žrtve seksualnog zlostavljanja dok su bili dečje zvezde. Međutim, Hejmova majka Džudi 2017. godine je opovrgnula Feldmanove tvrdnje.

Kori Feldman Foto: Profimedia

"Moj sin nikada nije spomenuo Čarlija. Nikada nismo razgovarali o Čarliju. Sve je izmišljeno", poručila je ona. Kori se nije složio s njom, pa je rekao da njegove optužbe nisu "poput jednokratne stvari koju je rekao usput".

Feldman je 2020. godine rekao kako oseća da je "pokrenuo pokret" jer je progovorio o navodnim incidentima. "To me čini ponosnim. Imam osećaj da sam nešto postigao u životu", rekao je.

