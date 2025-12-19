"Istina je. To je bio on" Slavni glumac izgovorio ime i prezime kolege koji ga je zlostavljao kad je bio tinejdžer, pomenuo i Čarlija Šina
Glumac Kori Feldman, poznat po ulogama u filmovima "Gremlins" i "Goonies", tvrdi da ga je njegov bivši kolega Kori Hejm zlostavljao dok su snimali kultni film iz 1987, "The Lost Boys". Svoje tvrdnje izneo je u novom dokumentarcu "Corey Feldman vs. the World".
"Kad smo snimali ‘Lost Boys‘, Kori mi je rekao: ‘Čoveče, idemo da se zabavimo.‘ Pitao sam ga: ‘Šta to znači?‘", rekao je, prenosi Variety. Navodno mu je, kako tvrdi, Hejm odgovorio: "Ono što momci u ovom poslu rade", a onda predložio seksualne radnje. "Rekao sam: ‘O čemu pričaš?‘, a on je odgovorio: ‘Pa, Čarli Šin mi je rekao da je to u redu.‘", prisetio se.
Feldman je izjavio da je, iako je znao šta Hejm želi od njihovog sastanka, "pripremio" isti. "Pozvao sam ga i rekao: ‘Dođi.‘ Ali znaš, kada imaš nekoga ko pokušava da te seksualno napadne, a ti to ne želiš, dete si i uplašen si... Učinićeš sve da to sprečiš, i to se događalo. Kori Hejm me je zlostavljao. Istina je", ispričao je.
Kada je film "The Lost Boys" izašao 1987. godine, Feldman je imao 16 godina, a Hejm, koji je preminuo 2010. godine, imao je 14 godina. Predstavnik Hejmove ostavštine još uvek nije komentarisao Feldmanove izjave.
Inače, dvojica Korija zajedno su radila na nekoliko projekata, uključujući "License to Drive" i "Dream a Little Dream". Feldman je pre nekoliko godina progovorio o njihovim dečjim karijerama i optužio Čarlija Šina za seksualno zlostavljanje svog tadašnjeg kolege. Rekao je da se incident dogodio tokom snimanja drame "Lucas" iz 1986. godine. Šin je negirao optužbe i nazvao ih "bolesnim, izopačenim i neobičnim".
U dokumentarcu "My Truth: The Rape of Two Coreys" iz 2020. godine detaljno je opisao navodno zlostavljanje koje je doživeo kao mladi glumac u Holivudu. Tvrdio je da su on i Hejm bili žrtve seksualnog zlostavljanja dok su bili dečje zvezde. Međutim, Hejmova majka Džudi 2017. godine je opovrgnula Feldmanove tvrdnje.
"Moj sin nikada nije spomenuo Čarlija. Nikada nismo razgovarali o Čarliju. Sve je izmišljeno", poručila je ona. Kori se nije složio s njom, pa je rekao da njegove optužbe nisu "poput jednokratne stvari koju je rekao usput".
Feldman je 2020. godine rekao kako oseća da je "pokrenuo pokret" jer je progovorio o navodnim incidentima. "To me čini ponosnim. Imam osećaj da sam nešto postigao u životu", rekao je.
