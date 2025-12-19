Slušaj vest

Kim Kardašijan poznata je po svojoj ekstravaganciji, a ni ova praznična sezona nije izuzetak. Svoju vilu vrednu 60 miliona dolara pretvorila je u pravu zimsku čaroliju s najmanje 50 novogodišnjih jelki, čija se vrednost procenjuje na oko 10.000 dolara.

45-godišnja rijaliti zvezda je na Instagramu podelila snimak impresivnog prizora. Ogromne novogodišnje jelke, prekrivene veštačkim snegom i ukrašene hiljadama belih lampica, ispunila su prostrani hodnik i dnevni boravak. "Ovo je ono čemu se vraćam kući", tiho je rekla Kardašijan u videu, dok se u pozadini čula klasična muzika s klavira.

"Ne mogu ni počnem da vam objašnjavam kako ovo miriše i kakav je osećaj. Prilično je ludo", opisala je Kardašijan i pokazala hodnik ispunjen dodatnim jelkama.

"Njena kuća je udobna otprilike kao mrtvačnica"

Iako je Kim bila oduševljena, njena objava je izazvala lavinu negativnih komentara na Redditu, gde mnogi nisu bili impresionirani njenim prazničnim dekorom.

"'Magija' nije reč kojom bih opisao svoju kuću da izgleda kao skladište novogodišnjih jelki na rasprodaji", komentarisao je jedan korisnik.

"Izgleda kao privremena prodavnica novogodišnjih jelki u tržnom centru", dodao je drugi, dok je treći zaključio: "Njena kuća je udobna otprilike kao mrtvačnica."

Tradicija luksuznog ukrašavanja

Ovo nije prvi put da Kardašijan preteruje s prazničnim ukrasima. Snežni ugođaj u vili iskoristila je i za nedavno snimanje nove zimske kolekcije svog brenda SKIMS.

Pre nekoliko godina je na novogodišnju jelku s ćerkom Nort kačila novčanice od 100 dolara, što su podelile na svom zajedničkom TikToku. Godine 2021. otkrila je da je unajmila pijanistu koji je svako jutro svirao božićne pesme kako bi probudio njenu djecu. "Dobro jutro! Svako jutro tokom decembra dolazi da svira božićnu muziku na klaviru kako bi probudio decu", napisala je tada.

