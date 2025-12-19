Slušaj vest

Američki reper Viz Kalifa osuđen je na devet meseci zatvora zbog pušenja marihuane na bini tokom nastupa u Rumuniji prošle godine. Iako mu je prvobitno izrečena samo novčana kazna, tužilaštvo se žalilo i izdejstvovalo strožu, pravosnažnu presudu, pišu tamošnji mediji.

Incident se dogodio u julu 2024. na festivalu u Kostineštiju, nakon čega je reper, pravog imena Kameron Džibril Tomaz (38), priveden. Sud u Konstanci prvobitno mu je odredio novčanu kaznu od 3.000 leja (oko 600 evra), ali podružnica rumunske Direkcije za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT) uložila je žalbu, smatrajući kaznu preblagom.

Foto: Stefan Jokić

Ubrzo nakon puštanja, Kalifa se oglasio na društvenoj mreži X. "Nisam nameravao da pokažem nepoštovanje prema Rumuniji paleći na bini", napisao je. Uprkos izvinjenju, žalba tužilaštva je usvojena, a kazna je preinačena u devet meseci zatvora zbog nezakonitog posedovanja kanabisa za ličnu upotrebu.

Šta sledi za repera?

Zasad nije poznato hoće li rumunske vlasti zatražiti izručenje repera koji se trenutno nalazi u SAD. Čini se da ne postoji ozbiljan rizik da će zaista odslužiti kaznu, s obzirom na to da je samo dan pre objave presude nastupio na koncertu u Los Anđelesu, a dan posle opušteno je strimovao na Twitchu - pušeći marihuanu.

Foto: Stefan Jokić

Istorija prekršaja i strogi rumunski zakoni

Ovo nije prvi Kalifin sukob sa zakonom zbog droge. Tokom godina više puta je uhapšen u SAD zbog posedovanja marihuane, na primer 2012. u Tenesiju i Severnoj Karolini, te kasnije na aerodromu u El Pasu. Reper nikada nije krio svoju naviku, a jednom prilikom je u emisiji "Jimmy Kimmel Live!" izjavio da dnevno popuši i do 30 džointa.

Njegov postupak u Rumuniji naišao je na strogu primenu zakona te zemlje, gde je kanabis klasifikovan kao "visokorizična droga", a posedovanje za ličnu upotrebu kažnjivo zatvorom od tri meseca do dve godine ili novčanom kaznom.

Video: Koliko je marihuana zastupljena u Srbiji