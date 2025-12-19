Viz Kalifa osuđen na 9 meseci zatvora zbog pušenja marihuane na bini u Rumuniji
Američki reper Viz Kalifa osuđen je na devet meseci zatvora zbog pušenja marihuane na bini tokom nastupa u Rumuniji prošle godine. Iako mu je prvobitno izrečena samo novčana kazna, tužilaštvo se žalilo i izdejstvovalo strožu, pravosnažnu presudu, pišu tamošnji mediji.
Incident se dogodio u julu 2024. na festivalu u Kostineštiju, nakon čega je reper, pravog imena Kameron Džibril Tomaz (38), priveden. Sud u Konstanci prvobitno mu je odredio novčanu kaznu od 3.000 leja (oko 600 evra), ali podružnica rumunske Direkcije za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT) uložila je žalbu, smatrajući kaznu preblagom.
Ubrzo nakon puštanja, Kalifa se oglasio na društvenoj mreži X. "Nisam nameravao da pokažem nepoštovanje prema Rumuniji paleći na bini", napisao je. Uprkos izvinjenju, žalba tužilaštva je usvojena, a kazna je preinačena u devet meseci zatvora zbog nezakonitog posedovanja kanabisa za ličnu upotrebu.
Šta sledi za repera?
Zasad nije poznato hoće li rumunske vlasti zatražiti izručenje repera koji se trenutno nalazi u SAD. Čini se da ne postoji ozbiljan rizik da će zaista odslužiti kaznu, s obzirom na to da je samo dan pre objave presude nastupio na koncertu u Los Anđelesu, a dan posle opušteno je strimovao na Twitchu - pušeći marihuanu.
Istorija prekršaja i strogi rumunski zakoni
Ovo nije prvi Kalifin sukob sa zakonom zbog droge. Tokom godina više puta je uhapšen u SAD zbog posedovanja marihuane, na primer 2012. u Tenesiju i Severnoj Karolini, te kasnije na aerodromu u El Pasu. Reper nikada nije krio svoju naviku, a jednom prilikom je u emisiji "Jimmy Kimmel Live!" izjavio da dnevno popuši i do 30 džointa.
Njegov postupak u Rumuniji naišao je na strogu primenu zakona te zemlje, gde je kanabis klasifikovan kao "visokorizična droga", a posedovanje za ličnu upotrebu kažnjivo zatvorom od tri meseca do dve godine ili novčanom kaznom.
