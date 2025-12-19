Glumac tvrdi da je dobio otkaz iz serije "Emily in Paris"
Britanski glumac Rupert Everet tvrdi da je bez objašnjenja otpušten iz popularne Netflixove serije "Emily in Paris" (Emili u Parizu), uprkos tome što je očekivao veću ulogu nakon pojavljivanja u četvrtoj sezoni. Međutim, izvor blizak produkciji nudi potpuno drugačiju priču o njegovom angažmanu.
Ovaj 66-godišnji glumac je u finalu četvrte sezone tumačio lik dizajnera enterijera Đorđa Barbijerija, starog prijatelja Emiline šefice Silvije. Everet je očito verovao da je to samo uvod u značajniju ulogu u petoj sezoni, ali to se, prema njegovim rečima, nije dogodilo.
Everet: Bio sam u krevetu dve nedelje
U iznenađujućem istupu za "Vanity Fair" glumac je javno izjavio da je dobio otkaz. "Otpušten sam", rekao je kratko.
"Snimio sam scenu u najnovijoj sezoni i rekli su mi: ‘Sledeće godine ćemo razgovarati’", ispričao je Rupert. "Čekao sam da me nazovu - ali na kraju poziv nikada nije došao i jednostavno su me otpustili. Šoubiznis je uvek vrlo težak, od početka do kraja. Kada pišu scenario, misle da te žele - ali onda se stvari promene i izgube tvoj lik. Ne znam zašto."
U galeriji pogledajte kadrove iz serije "Emily in Paris":
Cela situacija ga je, kako kaže, teško pogodila. "Za mene je to bila tragedija. Bio sam u krevetu dve nedelje jer to nisam mogao da prebolim", otkrio je glumac.
Druga strana priče
Ipak, "Vanity Fair" navodi i izjavu izvora bliskog produkciji koji tvrdi da situacija nije onakva kakvom ju je Everet predstavio. Prema tom izvoru, Everetov status od početka je bio jasan. "Everet je angažovan kao gostujuća zvezda, a priča njegovog lika je došla do zaključka", rekao je izvor, sugerišući da dalji angažman nikada nije ni bio u planu.