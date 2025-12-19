Slušaj vest

Britanski glumac Rupert Everet tvrdi da je bez objašnjenja otpušten iz popularne Netflixove serije "Emily in Paris" (Emili u Parizu), uprkos tome što je očekivao veću ulogu nakon pojavljivanja u četvrtoj sezoni. Međutim, izvor blizak produkciji nudi potpuno drugačiju priču o njegovom angažmanu.

Ovaj 66-godišnji glumac je u finalu četvrte sezone tumačio lik dizajnera enterijera Đorđa Barbijerija, starog prijatelja Emiline šefice Silvije. Everet je očito verovao da je to samo uvod u značajniju ulogu u petoj sezoni, ali to se, prema njegovim rečima, nije dogodilo.

Rupert Everet u seriji Emily in Paris Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Everet: Bio sam u krevetu dve nedelje

U iznenađujućem istupu za "Vanity Fair" glumac je javno izjavio da je dobio otkaz. "Otpušten sam", rekao je kratko.

"Snimio sam scenu u najnovijoj sezoni i rekli su mi: ‘Sledeće godine ćemo razgovarati’", ispričao je Rupert. "Čekao sam da me nazovu - ali na kraju poziv nikada nije došao i jednostavno su me otpustili. Šoubiznis je uvek vrlo težak, od početka do kraja. Kada pišu scenario, misle da te žele - ali onda se stvari promene i izgube tvoj lik. Ne znam zašto."

Cela situacija ga je, kako kaže, teško pogodila. "Za mene je to bila tragedija. Bio sam u krevetu dve nedelje jer to nisam mogao da prebolim", otkrio je glumac.

Druga strana priče