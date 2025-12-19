Slušaj vest

PrincezaMete-Marit već godinama se bori sa ozbiljnom bolešću i zabrinjava norvešku javnost. Iako je pred svetom uvek nasmejana, u palati se, daleko od svih, suočava sa zdravstvenim problemom koji je, nažalost, toliko napredovao, da joj je sada neophodna transplantacija pluća.

Supruga naslednika norveškog trona, princa Hakona, poslednjih sedam godina vodi tihu borbu sa hroničnom fibrozom pluća, retkim oboljenjem kod kojeg dolazi do zadebljanja i stvaranja ožiljaka na tkivu, što otežava disanje i razmenu kiseonika. Iako se oštećenja ne mogu popraviti, terapije (kiseonik, rehabilitacija, lekovi) i, u teškim slučajevima, transplantacija, mogu ublažiti simptome i usporiti napredovanje bolesti. Princeza Mete-Marit moraće na operaciju, saopštila je kraljevska palata u Oslu.

Fibroza je dijagnostikovana u oktobru 2018. godine, nakon čega je morala da ograniči broj javnih angažmana. Uprkos zdravstvenim problemima, Norvežani je nikada nisu videli u lošem raspoloženju. Naprotiv. Čak i kada je njen stariji sin Marijus, kog je dobila u prvom braku sa finansijskim analitičarem Mortenom Borgom, nedavno optužen za četiri silovanja, princeza Mete-Marit (52) uspela je da sačuva hladnu glavu i osmeh na licu.

I pored ozbiljnih izazova, izrazila je želju da nastavi sa uobičajenim aktivnostima. Početkom oktobra je uzela mesec dana pauze kako bi prošla proces rehabilitacije. Međutim, tokom jeseni je sproveden niz testova koji su pokazali da se stanje pogoršalo. Profesor Are Martin Holm, šef Odeljenja za respiratornu medicinu pri Univerzitetskoj bolnici "Rikshospitalet", naglasio je da je transplantacija sve izvesnija:

"Dolazimo do tačke kada će transplantacija pluća biti neophodna i preduzimamo potrebne pripreme kako bismo osigurali da to bude moguće, kada dođe vreme. U ovom trenutku još nije doneta odluka o tome kada će princeza biti stavljena na listu čekanja".

Princeza se poslednji put u javnosti pojavila pre nekoliko dana, kada je sa princom Hakonom i decom, princezom Ingrid i princom Svereom, posetila dom za stare u Oslu, prestonici ove skandinavske zemlje, navodi britanski HELLO.

Šta je plućna fibroza

Plućna fibroza nastaje usled oštećenja tkiva koje se vremenom pretvara u ožiljke. Uzroci mogu biti dugotrajna izloženost štetnim materijama (prašina, hemikalije, radijacija), autoimune bolesti, infekcije, neki lekovi, ali u velikom broju slučajeva uzrok ostaje nepoznat. Simptomi najčešće uključuju otežano disanje, suv kašalj koji može da traje mesecima, umor, slabost, iscrpljenost, gubitak telesne težine i apetita, bolove u mišićima i zglobovima, kao i karakteristične promene na prstima.

