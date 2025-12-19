Slušaj vest

Megan Markl objavila je na Instagramu do sada najjasniju fotografiju svoje dece, princa Arčija i princeze Lilibet, u novom porodičnom portretu koji je privukao veliku pažnju javnosti. Vojvotkinja od Saseksa podelila je fotografiju na kojoj su ona i princ Hari sa decom, uz poruku: "Srećni praznici! Od naše porodice - vašoj."

Ova fotografija deo je niza pažljivo osmišljenih i retkih prikaza njihove porodične svakodnevice, objavljenih u petak. Istog dana objavljen je i video pod nazivom "Srećni praznici", u kojem se Arči i Lilibet pomažu ocu, princu Hariju, i guraju kolica sa hranom namenjenom siromašnima u Kaliforniji tokom Dana zahvalnosti. Kao i ranije, lica dece ostaju sakrivena - sa izuzetkom što ih ovog puta ne vidimo s leđa, već iz profila, što je, priznaće svi, veliki pomak.

Na snimku se vidi i Megan Markl kako prati decu i radosno igra u prostoru humanitarne organizacije u Los Anđelesu. Video je objavljen na njihovom zvaničnom sajtu, a vojvoda i vojvotkinja od Saseksa su istovremeno objavili i svoju prazničnu čestitku. Za razliku od prošle godine, deca se na samoj čestitki ne pojavljuju.

Na njoj su Megan (44) i Hari (41) prikazani kako se drže za ruke i smeju se na snegu tokom Igara Invictus u Kanadi, održanih u februaru. Zanimljivo je da ni u videu ni u čestitki nema pomena Božića, već se koristi izraz karakterističan za američko područje: "Želimo vam veoma srećnu prazničnu sezonu i radosnu Novu godinu".

Za razliku od njih, kralj Čarls III, kao i princ i princeza od Velsa, u svojim božićnim čestitkama za 2025. godinu koristili su tradicionalni izraz "Srećan Božić".

Kejt i Vilijam preduhitrili Harija i Megan

Video i čestitka objavljeni su manje od 24 sata nakon što su princ i princeza od Velsa poslali svoju božićnu čestitku sa novim porodičnim portretom na kom vidimo princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luisa zajedno sa mamom i tatom.

Hari i Megan su poznati po strogoj privatnosti kada je reč o njihovoj deci, te se Arči i Lilibet gotovo uvek pojavljuju fotografisani s leđa ili sa zaklonjenim licima. Najnoviji video nastavlja tu praksu. Ipak, Megan je početkom novembra već podelila kratak uvid u porodični život u Kaliforniji, dok su tokom Noći veštica deca mogla jasnije da se vide.

Istovremeno, pojedini izvori navode da princ Hari nije zadovoljan sve češćim objavama njihove dece na društvenim mrežama.

