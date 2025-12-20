Slušaj vest

Tri godine nakon razvoda od legende američkog fudbala, Toma Brejdija, slavna brazilska manekenka Žizel Bundšen ponovo je stala pred oltar. Ona i njen partner, instruktor džijudžice Hoakim Valente,venčali su se na intimnoj ceremoniji na Floridi 3. decembra.

Prema pisanju portala Page Six, koji je prvi objavio vest, par se venčao u svom domu u Surfsajdu, u krugu najbližih. Predstavnik slavne 45-godišnje manekenke još nije komentarisao ove navode.

U galeriji pogledajte vrele kadrove Žizel Bundšen i Hoakima Valentea s jahte:

Žizel Bundšen i Hoakim Valente uhvaćeni na jahti

U februaru dobili sina

Ovo venčanje kruna je ljubavi para koji je početkom ove godine dobio i prinovu. Naime, u februaru su postali roditelji dečaka, a izvor blizak paru potvrdio je srećnu vest još u oktobru prošle godine. "Žizel i Hoakim srećni su zbog ovog novog poglavlja u svom životu i raduju se stvaranju mirnog i ljubavnog okruženja za celu porodicu", rekao je tada izvor za "People".

Dečak je treće dete za Žizel, koja iz 13-godišnjeg braka s Tomom Brejdijem ima 15-godišnjeg sina Bendžamina i 12-godišnju ćerku Vivijan.

U galeriji pogledajte kako je Žizel Bundšen izgledala samo mesec dana nakon porođaja:

Žizel Bundšen mesec dana nakon porođaja

Ljubav koja se rodila iz prijateljstva

Žizel i Hoakim prvi su put viđeni zajedno u novembru 2022. na Kostariki, gde su boravili s njenom decom, ali vezu su započeli u junu 2023. godine. Iako je manekenka u početku negirala romansu sa svojim trenerom, njihovo prijateljstvo s vremenom je preraslo u ljubav, što je izvor potvrdio u februaru 2024. godine.

"Prvo su bili sjajni prijatelji. Ona je vrlo privatna po tom pitanju i želela je da to drži u tajnosti dok su se upoznavali", otkrio je tada upućeni izvor. Drugi izvor dodao je kako je Valente bio "velika uteha" za Bundšen "dok je prolazila kroz razvod" od Brejdija, s kojim se rastala u oktobru 2022.

U galeriji pogledajte fotografije Žizel Bundšen i Toma Brejdija iz perioda dok su bili u braku:

Žizel Bundšen i Tom Brejdi

"Hoakim je sjajan tip", dodao je izvor. "On je prizeman, ljubazan i inspirativan. Žizel je oklevala s izlascima nakon razvoda. Bilo joj je vrlo prirodno da izlazi s Hoakimom." Insajder je za "People" objasnio i zašto su tako dobar par: "Dolaze iz sličnih pozadina. Oboje su vrlo mladi napustili Brazil. Oboje su stvorili neverovatne živote za sebe u SAD. Oboje vole Majami, ali i uživaju u putovanjima. Oboje uživaju u zdravom životu. Žizel je u sjajnom stanju. Srećna je i jako uživa u životu. Hoakim je savršen za nju", prenosi Index.hr.

