Iako ima već 82 godine,Volfgang Porše, unuk Ferdinanda Poršea, osnivača kompanije iz koje su nastali i Volkswagen Buba i legendarni Porsche 911, ne pokazuje znakove usporavanja - ni kad je u pitanju posao, a ni kad je reč o ljubavnom životu.

Vremešni Volfgang i dalje svakodnevno dolazi na posao i predsedava nadzornim odborom kompanije, a bogatstvo porodice Porše procenjuje na oko 55 milijardi dolara. Međutim, paralelno s poslovnom moći, očito ne jenjava ni njegova ljubavna energija. Naime, jedan od najuticajnijih ljudi u automobilskoj industriji nedavno se – po četvrti put – oženio.

Njegova nova supruga je Gabrijela Renata Hohenzolern (rođena Tajsen), žena koju su evropski tabloidi godinama nazivali "serijskom nevestom prinčeva". Reč je o dami s izuzetno intrigantnom biografijom, iza koje stoje brakovi s pripadnicima najvišeg evropskog i svetskog plemstva, ali i razvodi koji su se završavali višemilionskim nagodbama.

Venčanje je održano u intimnoj atmosferi u Salcburgu, nedaleko od Poršeove rezidencije u Zell am Seeu. Bez raskoši i glamura na kakav bi milijarder njegovo nivoa lako mogao da pristane, ceremonija je, prema navodima medija, bila "isključivo u porodičnom krugu". Ipak, detalji su procurili u javnost: mlada je nosila belu šifonsku haljinu s mašnom na struku, elegantne cipele ukrašene dragim kamenjem, te dijamantni verenički prsten od više različitih rezova.

Njihova romansa započela je 2023. godine, neposredno nakon Poršeovog razvoda od Klaudije Hubner. Taj razvod je nedeljama punio naslovnice nemačkih medija, naročito nakon što je milijarder otvoreno priznao da je brak pukao zbog njene demencije. Kako je tada izjavio, bolest je postupno razarala ne samo njihov odnos, već i ceo njegov život.

Pre tog braka, Volfgang Porše bio je dvadeset godina u braku s filmskom producentkinjom Suzan Brauer, s kojom ima dvoje dece, dok iz ranijih veza ima još troje.

Gabrijela Renata Hohenzolern, sadašnja supruga Volfganga Poršea Foto: Starpix / AFP / Profimedia

Međutim, ni prošlost njegove nove supruge nije ništa manje burna - štaviše, upravo ona Gabrijelu čini jednim od najzanimljivijih likova evropske visoke scene. Potiče iz bogate industrijske porodice Tajsen, školovala se u elitnim školama u Francuskoj, Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, a ulazak u visoko društvo bio joj je praktično zagarantovan od rođenja.

Početkom devedesetih udala se za princa Karla Emiha od Leiningena, poznatog i kao Nikolaj Kirilovič Romanov, pretendenta na ruski presto. Taj brak joj je doneo titulu princeze i ćerku Terezu, rođenu 1992. godine.

Volfgang Porše s bivšom suprugom Klaudijom Foto: Mike Vogl / imago stock&people / Profimedia

Još veće interesovanje javnosti izazvao je njen drugi brak - s Karimom Aga Kanom IV, duhovnim vođom ismailitskih muslimana. Zbog tog braka je promenila veru, uzela ime Inara i titulu begume. Dobili su sina, princa Alija, ali brak se završio razvodom 2004. godine, uz međusobne optužbe za neverstvo. Nakon dugotrajnog sudskog procesa, Aga Kan morao je da joj isplati čak 50 miliona funti. Njegova smrt u februaru ove godine ponovo je bacila svetlo na Gabrijelu, ali ona o tome nije želela da se javno oglašava.

Umesto toga, okrenula se novom poglavlju - braku s Volfgangom Poršeom. Za mnoge je upravo taj brak logičan nastavak života žene koja je decenijama bila bliska s najmoćnijim muškarcima sveta. Možda je baš zato njihovo venčanje prošlo bez pompe i kamera - kao svesni pokušaj da se distanciraju od skandala i burne prošlosti.

