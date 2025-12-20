Rob Rajner (u centru) i njegova supruga Mišel Singer (levo) i sin Nik Rajner

Slušaj vest

Niku Rajneru navodno je dijagnostikovana šizofrenija pre stravičnih ubistava njegovih roditelja, Roba i Mišel Rajner, a lekovi koje je uzimao navodno su ga činili "neuračunljivim i opasnim".

Izvori su u petak rekli TMZ-u da je 32-godišnji Nik bio pod nadzorom psihijatra zbog mentalne bolesti, te da je njegovo ponašanje postalo "alarmantno" u nedeljama koje su prethodile smrtonosnom ubadanju njegovih roditelja.

Otprilike mesec dana pre ubistava lekari su navodno promenili Nikovu terapiju, nakon čega je, prema navodima, "izgubio razum". Navodno su bili u procesu prilagođavanja lekova kako bi ga stabilizovali kada je došlo do tragedije.

U galeriji pogledajte fotografije Roba Rajnera i njegove supruge Mišel:

1/6 Vidi galeriju Rob Rajner sa suprugom Mišel Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, DAVID SWANSON/EPA, Ron Sachs / POOL/Consolidated News Photos POOL

Ima šizofreniju?

Nik je nedavno, prema navodima, bio na lečenju u skupoj rehabilitacionoj ustanovi u Los Anđelesu koja se specijalizuje za mentalne bolesti i zavisnosti, a izvor navodi da je zloupotreba supstanci pogoršala njegovu šizofreniju.

Šizofrenija je hronični poremećaj mozga koji karakterišu zablude, halucinacije, dezorijentisan govor, poteškoće u razmišljanju i nedostatak motivacije, navodi Američko psihijatrijsko udruženje.

Navodno se očekuje da će se Nik izjasniti da nije kriv zbog neuračunljivosti.

U galeriji pogledajte fotografije s mesta zločina:

1/8 Vidi galeriju Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

Bio na rehabilitaciji 20 puta

Nik, koji je živeo u gostinjskoj kući svojih roditelja u Brentvudu, ima istoriju nasilja i zavisnosti od droge. Bio je na rehabilitaciji gotovo 20 puta i povremeno je bio beskućnik.

U nedelju poslepodne Rob (78) i Mišel (70) pronađeni su mrtvi u svom domu; pronašla ih je njihova ćerka Romi Rajner. Izvori tvrde da su im prerezani vratovi.

Rob Rajner i Nik Rajner na crvenom tepihu Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Kancelarija sudskog patologa okruga Los Anđeles kasnije je potvrdio da je par preminuo od "višestrukih povreda nastalih delovanjem oštrog predmeta", a smrt je okarakterisana kao ubistvo.

Preti mu smrtna kazna

Nik je uhapšen u nedelju uveče u blizini Exposition Parka u centru Los Anđelesa, nakon što je navodno ostavio krvave tragove u jednom hotelu u Santa Monici.

Prvo je pritvoren u zatvoru Parker Center u centru Los Anđelesu, a potom je prebačen u kazneno-popravni centar Twin Towers, gde se nalazi bez mogućnosti kaucije.

U galeriji pogledajte fotografije hapšenja Nika Rajnera:

1/5 Vidi galeriju Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U utorak je optužen po dvema tačkama za ubistvo prvog stepena, uz otežavajuću okolnost višestrukog ubistva. Niku preti maksimalna kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta ili smrtna kazna.

Prvo pojavljivanje pred sudom imao je u sredu. S raščupanom kosom ostao je stamen i ozbiljan tokom cijelog ročišta, gledajući ispred sebe. Bio je okovan lisicama na rukama i nogama, te je nosio zaštitnu odeću protiv samopovređivanja.

Tokom pojavljivanja izgovorio je samo tri reči kako bi sudiji rekao: "Da, časni sude", potvrdivši da je siguran da želi da se odrekne prava na brzo saslušanje.

Rob Rajner sa suprugom Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon kratkog ročišta advokat Džekson je novinarima ispred suda rekao da će njegov klijent biti formalno optužen 7. januara. Takođe je zamolio javnost da ne donosi preuranjene zaključke, opisujući slučaj kao "vrlo, vrlo složen i ozbiljan".

Čudno se ponašao na božićnoj proslavi?

Noć pre ubistava Nik se pridružio Robu i Mišel na božićnoj proslavi u kući Konana O’Brajena. Par navodno "nije želeo da ga ostavi samog kod kuće" jer se njegovo "ekstremno i stresno ponašanje" pojačalo i u poslednjim nedeljama postalo "dodatno zabrinjavajuće".

"The Post" navodi da se Nik na proslavi ponašao bizarno i da je gostima bilo neprijatno, što je dovelo do svađe s roditeljima. Tokom događaja Rob je navodno nekim prijateljima rekao da je "prestravljen" da bi Nik jednog dana mogao da ga "povredi".

Foto: Richard Shotwell/Invision

Nik je, prema navodima, "oduvek" imao "neprijateljski" i "nestabilan" odnos s porodicom, ali je njegova "ljutnja" bila uglavnom "usmerena prema roditeljima".

Jedan insajder rekao je Page Sixu da je Nik "zaista zamerao ocu" i da je "mrzeo sebe jer nije bio jednako talentovan, plodan ili voljen" kao nagrađivani glumac i reditelj. Drugi izvor opisao je Nika kao "razmaženu" i "nezahvalnu" nepo-bebu (dete slavnih roditelja). Osoba koja je Nika poznavala u detinjstvu opisala ga je Page Sixu kao "intenzivnog" i "egocentričnog", objašnjavajući da je imao "neiscrpnu" energiju i ozbiljne "probleme u ponašanju".

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video - Pastuović otkrio: Šizofreničar me progoni dve godine, udara mi na ćerke