Američka reperka Ajs Spajs našla se u centru pažnje nakon što se na premijeri novog filma o "Sunđeru Bobu" pojavila u odevnoj kombinaciji koju su mnogi ocenili neprimerenom za dečji događaj. 25-godišnja reperka je u sredu u njujorku prisustvovala premijeri filma "Sunđer Bob Kockalone: Potraga za kockastim pantalonama", ali njena providna bela haljina zasenila je sam događaj, piše Unilad.

"Tako neprimereno"

Ajs Spajs je na crveni tepih stigla u providnoj beloj haljini marke Blumarine, koja je otkrivala donji veš, a takav modni odabir mnogi su smatrali neprikladnim za promociju dečjeg filma. Na društvenim mrežama odmah su se pojavili negativni komentari.

U galeriji pogledajte kako se Ajs SPajs pojavila na premijeri filma o Sunđeru Bobu:

Ajs Spajs u providnoj haljini na premijeri filma o Sunđeru Bobu Foto: Jason Mendez / Getty images / Profimedia, BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, RW/MPI / Capital pictures / Profimedia

"Hoćemo li samo da ignorišemo da je to 'dečja' premijera", napisao je jedan korisnik, dok je drugi otvoreno upitao: "Kuda je mislila da ide?" Treći je dodao: "Tako neprimereno za promociju dečjeg filma."

Iako su neki pohvalili njen izgled, jedan od najpopularnijih komentara glasio je: "Reči 'bikini bottom' shvatila je vrlo ozbiljno." Kritike se nisu zaustavile samo na reperki, već i na njenom timu. "Zar ne bi trebalo da ima čitav tim koji bi je savetovao protiv ovoga?", zapitao se jedan komentator.

Pozajmljuje glas, a snimila je i pesmu

Ajs Spajs je velika obožavateljka Sunđera Boba. U novom filmu pozajmljuje glas jednom od sporednih likova, a za naslovnu numeru je snimila i pesmu pod nazivom "Big Guy". Njena ljubav prema serijalu nije novost - na svom debitantskom albumu iz 2023. ima pesmu nazvanu "Bikini Bottom", što njeno učešće u projektu čini ostvarenjem sna.

