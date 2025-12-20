Slušaj vest

Američka reperka Ajs Spajs našla se u centru pažnje nakon što se na premijeri novog filma o "Sunđeru Bobu" pojavila u odevnoj kombinaciji koju su mnogi ocenili neprimerenom za dečji događaj. 25-godišnja reperka je u sredu u njujorku prisustvovala premijeri filma "Sunđer Bob Kockalone: Potraga za kockastim pantalonama", ali njena providna bela haljina zasenila je sam događaj, piše Unilad.

"Tako neprimereno"

Ajs Spajs je na crveni tepih stigla u providnoj beloj haljini marke Blumarine, koja je otkrivala donji veš, a takav modni odabir mnogi su smatrali neprikladnim za promociju dečjeg filma. Na društvenim mrežama odmah su se pojavili negativni komentari.

"Hoćemo li samo da ignorišemo da je to 'dečja' premijera", napisao je jedan korisnik, dok je drugi otvoreno upitao: "Kuda je mislila da ide?" Treći je dodao: "Tako neprimereno za promociju dečjeg filma."

Iako su neki pohvalili njen izgled, jedan od najpopularnijih komentara glasio je: "Reči 'bikini bottom' shvatila je vrlo ozbiljno." Kritike se nisu zaustavile samo na reperki, već i na njenom timu. "Zar ne bi trebalo da ima čitav tim koji bi je savetovao protiv ovoga?", zapitao se jedan komentator.

Pozajmljuje glas, a snimila je i pesmu

Ajs Spajs je velika obožavateljka Sunđera Boba. U novom filmu pozajmljuje glas jednom od sporednih likova, a za naslovnu numeru je snimila i pesmu pod nazivom "Big Guy". Njena ljubav prema serijalu nije novost - na svom debitantskom albumu iz 2023. ima pesmu nazvanu "Bikini Bottom", što njeno učešće u projektu čini ostvarenjem sna.

