Bred Pit je odrastao sa bratom Dagom Pitom i sestrom Džuli Nil

Slušaj vest

Bred Pit je 18. decembra napunio 62 godine, a rođendan je, prema izvoru bliskom glumcu, proveo mirno i daleko od velike pompe izazvane novim zapletom u sudskoj parnici s bivšom suprugom, Anđelinom Džoli.

Prema pisanju Daily Maila, Bred Pit je odlučio da svoj dan provede s partnerkom Ines de Ramon (32), s kojom živi i s kojom je u vezi od 2022. godine.

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita:

1/6 Vidi galeriju Bred Pit Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, Justin Ng / Avalon / Profimedia, Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izvor tvrdi da su njih dvoje "zaljubljeniji nego ikad", te da se "odlično slažu". Navodno je Ines, za koju se priča da je odlična kuvarica, organizovala intimno druženje s malom grupom Pitovih najbližih prijatelja.

"Sigurno neće biti žurke u stilu Dženifer Lopez, s kostimima i tortama na pet spratova", rekao je izvor.

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita i Ines de Ramon s premijere filma "F1":

1/6 Vidi galeriju Bred Pit i Ines de Ramon na premijeri filma "F1" Foto: Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zanimljivo je i to da dan nakon njegovog rođendana, 19. decembra, rođendan slavi i Ines de Ramon, koja je napunila 33 godine. Isti izvor dodaje da Pit trenutno uživa u preko potrebnom odmoru pre nego što početkom nove godine krene da snima novi film. Ovo je ujedno i prvi Bredov rođendan bez voljene majke, koja je preminula u avgustu u 84. godini.

Srećan je što je uz njega

Da je Pit srećan i usmeren na budućnost, ranije su tvrdili i drugi izvori. "Entertainment Tonight" je 2024. citirao osobu blisku paru koja je navela da Pit ceni lični rast i pokušava da ne dozvoli da ga opterećuju teme iz prošlosti.

Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slično je pisao i "People", navodeći da je Pit ranije znao da prolazi kroz periode usamljenosti, dok mu zajednički život s Ines, kako tvrde, donosi stabilnost. Par je zajedno od 2022, a na crvenom tepihu prvi su se put zvanično pojavili tek 2024, na Filmskom festivalu u Veneciji.

Pravna bitka s Anđelinom Džoli se nastavlja

Inače, samo dan pre rođendana glumac je dobio važnu pravnu rundu u sporu s bivšom suprugom, Anđelinom Džoli, s kojom vodi višegodišnju bitku oko vlasništva nad francuskim imanjem i vinarijom Château Miraval.

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita i Anđeline Džoli iz perioda dok su bili u ljubavi:

1/12 Vidi galeriju Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: JENS KALAENE / AFP / Profimedia, FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Printscreen

Sudija u Los Anđelesu naložio je Anđelini da preda određenu komunikaciju (mejlove i poruke) povezanu s prodajom njenog udela. Pit tvrdi da je Džoli 2021. prodala svoj deo bez njegovog pristanka, dok je njegov stav da su imali dogovor da nijedna strana ne može da proda udeo bez odobrenja druge.

Video: Tajna Mladalačkog izgleda Breda Pita