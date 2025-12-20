Slušaj vest

Rijaliti emisija "Ostrvo ljubavi" (Love Island) veliki je hit širom sveta, te je među najuspešnijim emisijama koje se prikazuju na ITV-ju. Međutim, uspeh emisije zasenile su mnoge pritužbe koje su gledaoci poslali Ofcomu, britanskom Regulatornom telu za medije. Zbog hiljada i hiljada pritužbi, "Love Island" je osvojio titulu programa na koji su se gledaoci najviše žalili ove godine, prenosi The Guardian.

Glavni problem bilo je ponašanje takmičara prema Šakiri Kan, kandidatkinji za koju su verovali da je bila izložena maltretiranju. Zbog toga je emisija zauzela prva tri mesta na listi TV programa koji su izazvali najviše žalbi Ofcomu.

Epizode emitovane tri uzastopna dana u julu predvodile su Ofcomov spisak pritužbi. Za emisiju koja se prikazivala 24. jula Veće za medije dobilo je 3.547 pritužbi, a za sledeće dve epizode više od 2.000 pritužbi.

Velika većina pritužbi podnesena je zbog navodnog maltretiranja Šakire, koja se u nekoliko navrata rasplakala zbog ponašanja drugih takmičara. Neki gledaoci verovali su da je Kan bila izložena negativnosti drugih žena, budući da je često bila sama i izložena zadirkivanju i prevrtanju očima. Tenzije su dosegnule vrhunac kada je Šakira raskinula vezu s jednim kandidatom, Konorom, kako bi istražila odnos s drugim – Harijem.

Producenti su povećali napetosti kada su prikazali Kan i još jednu takmičarku kako kritikuju dve druge žene. Izražena je i zabrinutost za njeno mentalno zdravlje, jer je više puta bila prikazana kako plače.

Uprkos tisućama pritužbi, Ofcom je odlučio da neće istražiti emisiju. Rekli su da se negativnost prema Kan ne slavi, te da su gledaoci emisije, kao i rijaliti šou programa generalno, očekivali scene koje su bile predmet pritužbi.

Mnoge pritužbe odnosile su se i na takmičarku koja je napustila vilu, a kojoj je na kraju bilo dozvoljeno da se vrati na ostrvo. ITV je, nakon tih pritužbi, jasno dao do znanja da producenti mogu "ponovo da uvedu ostrvljanina prikazanog u ranijim fazama takmičenja, a koji je prethodno izbačen". ITV je rekao i da takmičari prolaze obuku pre ulaska u vilu, što uključuje potrebu za izbegavanjem "obrazaca ponašanja povezanih s kontrolišućim i prisilnim ponašanjem".

Iza "Love Islanda", na četvrtom mestu, našla se epizoda emisije Vanese Felc na Kanalu 5, u kojoj je modna dizajnerka Karen Milen opisala majke koje doje decu duže od šest meseci kao "sebične". Gledaoci su se požalili na to da je njena izjava "obmanjujuća". Ofcom je nakon istrage zaključio da komentar "nije izazvao probleme prema njihovim pravilima", te da su gledaocima pružene medicinske smernice na početku tog dela.

Na petom mestu našla se vest GB Newsa iz januara, u kojoj je voditelj Džoš Hauvi povezao LGBTQ+ zajednicu s pedofilima. Kasnije je rekao da je to humoristička emisija, te da je njegov komentar bio šala. Britansko Regulatorno telo za medije utvrdilo je da je program prekršio pravila emitovanja uključivanjem "vrlo uvredljive primedbe koja nije bila opravdana kontekstom, te nije bila u skladu s opšteprihvaćenim standardima".