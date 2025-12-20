Slušaj vest

Legendarna kantri pevačica Doli Parton (79) unela je dašak praznične čarolije na društvene mreže, podelivši retku fotografiju sa svojom mlađom sestrom, Rejčel Parton Džordž (66). Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji nisu mogli da ne primete neverovatnu sličnost među sestrama, koje su pozirale u raskošno uređenom domu, spremne za proslavu.

Na fotografiji dve sestre izgledaju kao kopija jedna druge. Savršena šminka, bujne plave kose i široki osmesi krasili su njihova lica dok su uživale u toplini doma ispred kamina i velikog klavira prekrivenog poklonima. Doli, u sjajnoj roze haljini, svojoj sestri je nudila zalogaj u obliku novogodišnje jelke. Rejčel je sedela za klavirom u elegantnoj crvenoj haljini otvorenih ramena, upotpunjenoj crvenim cipelama s kaišićima.

Osim što su podelile intiman obiteljski trenutak, sestre Parton iskoristile su priliku za promociju svog zajedničkog projekta – kuvara pod nazivom "Good Lookin' Cookin': A Year of Meals - A Lifetime of Family, Friends, and Food" (Dobro kuvanje: Godina obroka - Život ispunjen porodicom, prijateljima i hranom). Kuvar, koji je objavljen u septembru 2024, sadrži 80 omiljenih porodičnih recepata - od rebarca s roštilja i makarona sa sirom do kolača od jagoda.

"Praznici su vreme kada se okupljamo u kuhinji, delimo obrok i stvaramo uspomene s ljudima koje volimo, baš kao što to moja sestra Rejčel i ja oduvek radimo. Isplanirajte svoju svečanu gozbu uz naš kuvar", napisala je Doli u opisu fotografije, pozivajući pratioce da unesu dašak Partonovih u svoje domove. U objavi je nagovestila i šta bi moglo da se nađe na njihovoj prazničnoj trpezi, uključivši fotografije sočnog odreska, složenca i deserta.

Ovo nije prvi put da Doli ističe koliko joj znači sestra. Prilikom izlaska kuvara, izjavila je: "Volim dobro kuvanje, ali ne toliko koliko volim svoju sestru Rejčel. Stoga je spajanje to dvoje za mene bila neizmerna radost. Verujem da će vam se svideti svi ovi sjajni recepti i mislim da ćete se zabavljati čitajući priče koje smo pripremile za vas, jednako kao što smo se i mi zabavljale slažući ih."

Iako Rejčel Parton Džordž uglavnom živi povučeno u blizini sestre u Frenklinu, u Tenesiju, i radi kao izvršna direktorka u njenim poslovnim poduhvatima, i sama je imala uspešnu karijeru u svetu zabave. Kao glumica i pevačica, najpoznatija je po ulozi u sitkomu "9 to 5", koji se emitovao od 1982. do 1988. godine.

Doli, koja dolazi iz porodice s jedanaestero braće i sestara, u jednom intervjuu za "People" je otkrila kako je "iz nužde" naučila da kuva.

- Morale smo da se penjemo na stolice da bismo gulile krompir, repu ili šta god je trebalo. Stvarno smo pomagale kad mama nije bila dobro, bila u krevetu s detetom ili rađala novu bebu... tako da je moja prva lekcija proizašla iz potrebe da mi, kao starije devojke, pomažemo mami - ispričala je muzička ikona.

