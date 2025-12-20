Rob Rajner (u centru) i njegova supruga Mišel Singer (levo) i sin Nik Rajner

Slušaj vest

Iza zidova zatvora u centru Los Anđelesa, svet Nika Rajnera sveden je na jednu ćeliju. Kada je ujutro 15. decembra ušao u sistem pritvora, proces prijema odvijao se brže nego obično.

On se trenutno nalazi pod nadzorom zbog samoubilačkih tendencija i drži se u samici, gde je stalno obavezan da nosi plavu zaštitnu jaknu protiv samoubistava, potvrdio je izvor iz policije za PEOPLE.

1/8 Vidi galeriju Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

Nik, star 32 godine, suočava se sa dvema optužnicama za ubistvo prvog stepena u vezi sa smrću svojih roditelja, Roba Rajnera (78) i Mišel Singer Rajner (70), sa posebnom odredbom da je za zločin korišćen nož. Par je pronađen mrtav u svom domu u Brentvudu, Los Anđeles, 14. decembra. Njihova ćerka Romi je ušla u kuću nakon što ju je masažni terapeut obavestio da ne može da pristupi imanju. Nakon što je otkrila telo oca, navodno je pobegla, a kasnije joj je rečeno da je i majka mrtva.

Kancelarija okružnog medicinskog veštaka potvrdila je da su roditelji umrli od „više uboda oštrim predmetom“. Ubistvo se dogodilo u njihovoj spavaćoj sobi, a Nik trenutno ne sme da komunicira ni sa kim osim sa svojim advokatom i ovlašćenim osobljem zatvora. Dozvoljeno mu je da napusti ćeliju samo radi sudskog pojavljivanja ili medicinskih razloga, u pratnji seržanta i uz nadzor video kamere.

1/6 Vidi galeriju Rob Rajner sa suprugom Mišel Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, DAVID SWANSON/EPA, Ron Sachs / POOL/Consolidated News Photos POOL

Prema izvoru, Rajner je stalno sam u ćeliji, sa strogo kontrolisanim danom i ograničenim kontaktom sa spoljnim svetom. Hrana mu se dostavlja direktno u ćeliju, tri puta dnevno. Lekari i stručnjaci za mentalno zdravlje utvrdili su da ima „mentalni poremećaj“. Nadzor zbog samoubilačkih tendencija trajaće dok ga lekar ne proglasi za sposobnog, što može potrajati.

Ispitan je medicinski i psihološki, te je proglašen sposobnim da se pojavi pred sudom. Nadgledan je svakih 15 minuta, iako nije pokušao samopovređivanje.

Rob i Mišel Rajner sa decom Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prvo pojavljivanje pred Los Angeles Superior Court imalo je mesto 17. decembra. Nik je sedeo iza pleksiglasa, obučen u plavu jaknu protiv samoubistava i okovan lisicama, dok je njegov advokat, Alan Džekson, odbio da podnese priznanje u njegovo ime. Sudija Tereza Mekenajgl upitala ga je da li je saglasan da odustane od prava na brzo izricanje, na šta je odgovorio: „Da, Vaša časti“.

Rok za izricanje formalne optužnice zakazan je za 7. januar 2026.