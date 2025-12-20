Slušaj vest

Mina Lazarević i Vladimir Posavec Tušek nedavno su javno otkrili da su u emotivnoj vezi, a publici je posebno ovaj par interesantan jer zajedno deli i scenu u predstavi "“Ljubav iza kulisa”.

"Meni je ovo prvo iskustvo, ne znam za Minu, ali ja sam prvi put sada radio sa nekim ko mi je emotivni partner. Nama je to bila igra. Mi smo emotivni partneri godinama, ali to nismo znali uopšte - rekao je Vladimir za Blic i dodao:

"Nisam tome nešto pridavao, dok nismo stali na scenu, a onda je krenula borba, gde ona nema pardona, gde ona misli samo na sebe. Ja sam tada otkrio drugu stranu njene ličnosti. Šalim se (smeh). Bilo je sve lagano i super. Predstava ima tu lakoću koju mi nosimo u našem odnosu, kao što vidiš zezamo se non-stop".

1/7 Vidi galeriju mina lazarević Foto: Printscreen/K1, Nemanja Nikolić

Mina i Vladimir su otkrili i kako je protekao spoj emotivne veze i poslovne saradnje:

"Mi smo dva raka, znamo kako to funkcioniše. Jako lako smo prošli taj proces, uz kaficu. Sve te scene i dijalozi su se dešavali u nekom brifingu uz kafu. Prvo to ispričamo, pa zapišemo. Sve viškove smo odmah odbacivali. Uvek kada dobijemo scenario, obično prepravljamo, postoje mesta koja nas žuljaju, ovde smo sami sebi pisali kako nam je prirodno", rekla je Mina i dodala:

"Ili ti neko legne glumački ili ne, postoje ljudi koji fantastično funkcionišu na sceni, a privatno nemaju nikakav odnos. Ili su drugari, partneri, emotivni, ovakvi onakvi, a nikada ne sarađuju zajedno i nema hemije na sceni. Tako da to nikada ne mora da bude pravilo kako će nešto da profunkcioniše, da li ćeš se sa nekim ukačiti na sceni".

Foto: Printscreen/TV Pink

Ljubavni život Mine Lazarević

Podsetimo, Mina je u jeku popularnosti upoznala svog prvog supruga džez-pijanistu Aleksandra Miletića sa kojim je dobila sina Luku kada je imala samo 22 godine. Prvi muž Mine Lazarević bio je velika podrška glumici kada se od baletskog igrača Gorana Stanića razvela zbog porodičnog nasilja. Glumica iz drugog braka ima ćerku Ivu i sina Marka.

Mina i Goran Stanić Foto: Damir Dervišagić

Pre veze sa Minom, Vladimir je bio u braku sa koleginicom

Malo ko zna da je on bio u braku sa glumicom i pevačicom iz Splita Jelenom Bosančić. Vladimir Pošavac Tušek i Jelena Bosančić su u braku dobili i sina, ali je usledio razvod. Slomljeno srce nakon razvoda glumcu je lečila lepotica Tijana Čvorak koja nije deo javnog života. Naime, ona je završila likovnu akademiju, smer vizualne komunikacije te je poznata grafička dizajnerka.

Foto: Privatna Arhiva

"Tijana mi je velika životna podrška. Ona se meni ne petlja u posao, ali ja njoj da. To je zato što nemam pojma o njenom poslu pa je prirodno da se u sve razumem', govorio je glumac svojevremeno.