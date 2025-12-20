Slušaj vest

Greta Skaki, glumica sa bogatom karijerom obeleženom ulogama u nizu zapaženih filmova poput „Emma“, „Looking for Alibrandi“ i „White Mischief“, kao i kritički hvaljenim nastupima u ostvarenjima kao što su „Heat and Dust“, „Presumed Innocent“ i „The Player“, te nagrađivanim televizijskim projektima, ipak je širu javnost više zaintrigirala svojim privatnim životom. Posebnu pažnju privukla je njena veza sa bratom Karlom Mantegacom, koja je zbog porodične povezanosti izazvala veliki medijski interes i burne javne rasprave.

Iako su svoju vezu dugo držali u tajnosti, Greta je, nakon što je ostala trudna, javno otkrila identitet oca svog deteta. Ova veza, međutim, ozbiljno je narušila njene porodične odnose, a najteže ju je podneo njen otac Luka. U jednom intervjuu Skaki je izjavila:

„Moj tata Luka bio je duboko uvređen i prilično slomljen. Bio je veoma ljut.“

Porodična osuda

Dalje je priznala da ju je ostatak porodice otvoreno i bez zadrške osudio, proglasivši njenu vezu sa Mantegacom ne samo neprihvatljivom, već i duboko suprotnom načelima Katoličke crkve, što je dodatno produbilo porodični jaz. Čak ni njena ćerka Lejla, koju je dobila u vezi sa proslavljenim glumcem Vinsentom D’Onofriom, široj javnosti poznatim po upečatljivoj ulozi u popularnoj seriji „Zakon i red: Zločinačke namere“, nije pokazala razumevanje niti prihvatanje majčine veze. Greta je, međutim, objasnila da je Lejlino neodobravanje više proisticalo iz dečje ljubomore zbog činjenice da više neće biti jedinica, a ne iz moralnih ili verskih razloga.

„Mediji su nas progonili, zbog čega su o meni napisane brojne neprijatne stvari. Ipak, prebrodili smo tu oluju“, izjavila je jednom prilikom. Glumica nagrađena Emi priznanjem otkrila je da je njena zaljubljenost u brata, koji joj je ujedno bio i najbolji prijatelj, umalo uništila porodicu. Priznala je i da je sama bila zatečena kada je shvatila da prema Karlu, sinu njene tetke, gaji romantična osećanja.

Glumica otkrila kako je počela vezu sa bratom

„Dogodilo se to iznenada jedne noći dok je bio kod mene u poseti, bio je to potpuni šok. Dugo smo bili prijatelji i nikada ga pre nisam gledala na taj način kao te večeri. Cela situacija me je potpuno iznenadila. Brinula sam se kako ću to reći ljudima, a posebno svojoj porodici“, ispričala je Greta u jednom intervjuu, dodajući da je njena porodica u Italiji bila ogorčena i ljuta.

Razvod

Njihova veza godinama je bila strogo čuvana tajna. Zapravo, do skoro se verovalo da su još uvek zajedno, iako se ispostavilo da su se razveli još pre deceniju, što je potvrdio Gretin menadžer.

- Razveli su se pre 12 godina - obavestio je javnost. I izvor blizak glumici potvrdio je da je došlo da rastanka, ali je naglasio da je razlaz prošao u prijateljskom duhu.

