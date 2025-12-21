briše sve veze s njima

Dejvid i Viktorija Bekam više ne prate Bruklina Pelca Bekama na Instagramu, a ni on više ne prati njih. Isto važi i za njegovu suprugu Nikolu Pelc Bekam. Bruklin se na društvenoj mreži ne prati ni s braćom Romeom i Kruzom, niti oni prate njega. Najmlađa članica porodice, ćerka Harper, nema Instagram profil.

Napetosti traju još od venčanja

Odnosi u porodici Bekam su već duže vreme predmet medijskih nagađanja, naročito od 2022. godine, kada su se Bruklin i Nikola venčali na luksuznoj ceremoniji u Palm Biču.

Ubrzo nakon venčanja pojavile su se glasine o nesuglasicama između Nikole i Viktorije Bekam, najpre zbog odluke mlade da na venčanju ne nosi haljinu s potpisom Viktorije, iako se to ranije spominjalo kao plan. Deo izvora tvrdio je da su napetosti bile stvarne, dok su drugi te navode nazivali preteranim.

Napetosti su se, prema pisanju stranih medija, dodatno pojačale tokom same ceremonije. Tada se pojavila tvrdnja da je Viktorija navodno preuzela prvi ples, koji je bio planiran isključivo za mladence, uz nastup Marka Entonija, koji je mladencima otpevao pesmu kao svadbeni poklon.

Izostanak s važnih porodičnih događaja

Zahlađenje odnosa postalo je vidljivije i ove godine, kada Bruklin i Nikola nisu prisustvovali proslavi 50. rođendana Dejvida Bekama u Londonu, iako su bili pozvani.

Kao mogući razlog izostanka u medijima se spominjala prisutnost Romeove devojke Kim Ternbal, za koju su kružile glasine da je nekad bila povezana s Bruklinom. Te tvrdnje su kasnije demantovali i članovi porodice i sama Ternbal.

Napetosti su se poslednjih meseci prelile i na društvene mreže. Bruklin je u maju objavio video u kom se s Nikolom vozi motociklom, uz poruku da će je "uvek birati", što su mnogi protumačili kao jasan stav u porodičnom sukobu.

Nekoliko sati kasnije njegov brat Kruz objavio je porodičnu fotografiju uz poruku zahvalnosti roditeljima, što je dodatno podstaklo nagađanja o podelama unutar porodice.

Ima li prostora za pomirenje?

Uprkos svemu, izvori bliski porodici tvrde da odnosi nisu trajno narušeni. Navode kako su postojali pokušaji pomirenja, ali da su se više puta izjalovili.

Porodica Bekam Foto: Printscreen/Instagram/romeobeckham

"Svaki put kad se čini da su stvari krenule nabolje, ponovo se zakomplikuju", rekao je izvor za "People", dodajući da se Bruklin oseća rastrzano između porodice i sopstvenog života.

Isti izvor navodi da Dejvid i Viktorija i dalje vole svog sina i veruju da odnos još uvek nije izvan mogućnosti poboljšanja, iako su povređeni i razočarani jer on trenutno ne učestvuje u porodičnom životu.

