Na listi ozloglašenog predatora Džefrija Epstajna, pored bivšeg princa Endrjua našla su se mnoga poznata imena. Među njima je i ime Majkla Džeksona, kao i fotografije za koje se sumnja da su nastale prilikom privatnog druženja muzičke zvezde sa Epstajnom.

Fanovi Majkla Džeksona stali su u njegovu odbranu, tvrdeći da on nije imao nikakve veze sa jednim od najbogatijih ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama Džefrijem Epstajnom, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru u Njujorku još 2019. godine. Ipak, njegove turbulentne aktivnosti izazvale su previše kontroverzi, a Epstajnova lista se postepeno otkriva javnosti.

Foto: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia

Na listi se, kako se spekuliše, nalaze brojni klijenti iz sveta poznatih koji su posećivali ozloglašenu vilu milijardera i bili intimni sa mladim ženama. Mnoge Epstajnove žrtve su jedva imale 14 godina.

Epstajn je uhapšen 6. jula 2019. godine po federalnim optužbama za trgovinu decom na Floridi i u Njujorku. Istražitelji još uvek otkrivaju materijale slučaja, objavljujući fotografije Epstajna sa istaknutim ličnostima. Još nije jasno da li su oni zapravo bili Epstajnovi klijenti ili su to bile samo fotografije sa slavnima, ali senka skandala neizbežno pada na sve njih.

Nova serija deklasifikovanih dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD otkrila je fotografije Džefrija Epstajna i Majkla Džeksona, koji je optužen za zločine nad decom. Ali ovog puta, Džeksonovi fanovi su sproveli sopstvenu istragu i pronašli dokaze da jedna fotografija nije snimljena u Epstajnovoj vili, već na dobrotvornom događaju Demokratske stranke, gde je umetnik, kako tvrde, prisustvovao sa svojom decom.

Ove slike objavilo je Ministarstvo pravde u skladu sa Zakonom o transparentnosti Epstajna, koji je predsednik SAD Donald Tramp potpisao 19. novembra. Potonji je takođe uključen u foto-arhivu finansijera. Epstajnova lista se potom proširila i uključila mnoge pojedince, uključujući bivšeg američkog predsednika Bila Klintona, čiji je portparol kasnije izjavio da je ovaj potez bio nameran.

Mik Džeger i Bil Klinton Foto: Ministarstvo pravde SAD

"Postoje dve kategorije ljudi: oni koji nisu znali i prestali su da komuniciraju sa Epstajnom pre otkrića i oni koji su nastavili vezu nakon toga", rekao je Klintonov portparol.

Na listi Džefrija Epstajna, pored Majkla Džeksona, našli su se Mik Džeger, Dajana Ros i mnogi drugi iz sveta popularne muzike.

Na snimku sa Dajanom Ros, Majklom Džeksonom i Bilom Klintonom, postoji i četvrta osoba. Međutim, lice žene je cenzurisano, a njen identitet je sakriven od javnosti. U materijalima se, takođe, nalaze i fotografije Naomi Kembel, Dejvida Bekama, Adel, Kevina Spejsija, Krisa Takera, fizičara Stivena Hokinga i osnivača Virdžin grupe Ričarda Brensona.

