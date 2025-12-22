Slušaj vest

Aristotel Onazis bio je potpuno siguran da je on kriv za smrt svog sina. Verovao je da ga je Bog kaznio zbog toga što je godinama varao svoju ženu. Sedamdesetih godina prošlog veka ova priča bila je obavijena velom misterije i žestoko se raspravljala u poslovnim krugovima širom sveta. Mnogi su verovali da tragična smrt 24-godišnjeg biznismena i naslednika milijardi, Aleksandra Onazisa, nije bila slučajnost, ali uverljivi dokazi da je pad aviona bio insceniran nikada nisu pronađeni. Njegov otac, jedan od najbogatijih ljudi tog vremena, nije mogao da se oporavi od gubitka sina i umro je dve godine kasnije, dok ga je njegova sestra, koja je nasledila veći deo očevog bogatstva, nadživela samo trinaest godina.

Aleksandar je rođen 1948. godine u Njujorku, kao sin grčkog brodarskog magnata Aristotela Onazisa i njegove prve supruge Tine Livanos. Kao deca, Aleksandar i njegova mlađa sestra Kristina nisu oskudevali ni u čemu i odrastali su u blagostanju i luksuzu. Ipak, zbog zauzetosti roditelja retko su ih viđali; odgajale su ih guvernante, a deca su bila vrlo bliska. Njihova porodica bila je izuzetno bogata: njihov otac posedovao je više od sedamdeset teretnih brodova, stotine različitih kompanija širom sveta, nekoliko preduzeća za eksploataciju zlata, a trećina njegovog kapitala bila je uložena u naftne kompanije. Porodica Onazis posedovala je desetak stanova u raznim svetskim metropolama, dvorac u Francuskoj, neboder u Njujorku i najveću jahtu na svetu, "Kristina", nazvanu po njegovoj ćerki.

Aleksandar je bio glavni naslednik tog ogromnog bogatstva. Završio je srednju školu kod kuće s iskusnim učiteljem i, umesto da nastavi školovanje, odmah se zaposlio u očevoj kompaniji, gde je dosegao visoku poziciju u sedištu u Monaku. Međutim, njegov odnos s ocem uvek je bio zategnut zbog Aleksandrovog ranog otkrića o velikim preljubama Aristotela.

- Moj otac je otvoreno varao moju majku, a njegove brojne afere neizbežno su dospevale na naslovnice i o njima se raspravljalo širom sveta. "Da nije žena, sav novac na svetu bio bi bezvredan", voleo je moj otac da kaže kad bi se pojavljivao u javnosti s još jednom ženom - govorio je Aleksandar. Njegove ljubavnice uvek su bile najpoznatije i najbogatije žene, među njima poznate holivudske glumice i proslavljena operska pevačica Marija Kalas.Kasnije se njegov otac razveo od njegove majke kako bi se oženio bivšom prvom damom SAD, Džeklin Kenedi. Deca Onazisovih bila su kategorički protiv svoje maćehe, ali njihov otac se nikada nije konsultovao s njima.

Odnosi sa sinom dodatno su se zategli kada se Aristotel razveo i oženio Džeklin Kenedi. Tokom prvih nekoliko godina, Onazis stariji i Džeklin živeli su relativno mirno, ali postupno su nad Aristotelom počeli da se nadvijaju oblaci, kako u poslu, tako i u privatnom životu. Problemi su se pojavili sa sinom, koji se zaljubio u ženu dvostruko stariju od sebe, što je počelo da utiče na njihovu vezu i na poslovanje kompanije. Otac je verovao da njegov sin mnoge stvari radi iz osvete, te da je delimično u pravu, jer su porodični odnosi neizbežno uticali na razvoj ličnosti njegove dece i njihov ljubavni život. Drugi brak njegovog oca pogoršao je već zategnut odnos sa sinom i podsticao pobunu u njemu. Od malih nogu Aleksandar je razvijao privlačnost prema starijim ženama; preferirao je elegantne, zrele pripadnice visokog društva, iskusne u ljubavi.

Sa dvanaest godina zaljubio se u majčinu prijateljicu, zapanjujuću britansku manekenku Fionu von Dajsen, bivšu suprugu industrijalca barona Hansa Henrih von Dajsena. Kad je postao punoletan, pozvao ju je na večeru, šokirajući majku. Fiona je bila šesnaest godina starija od Aleksandra, ali neverovatno lepa i s prefinjenim manirima. U početku su imali tajnu aferu, ali Aleksandar je na kraju otvoreno izjavio da će se oženiti svojom voljenom.

Njegovi roditelji nisu odobravali njegov izbor, a svaki je uložio značajne napore da prekine vezu. Otac je kupio Aleksandru vilu u blizini Atine za dva miliona dolara i postavio ga za šefa regionalne grčke aviokompanije Olympic Aviation, u nadi da će ga razdvojiti od Fione. Aleksandar je postao predsednik aviokompanije, ali vila je ostala prazna jer je odbijao da živi tamo bez Fione, a ona je primala samo one poklone koje je lično zaradio i odbila vilu koju je otac kupio. Nije poznato kako bi se njihova buduća veza razvijala da život naslednika milijardi nije tragično prekinut u 24. godini.

Aleksandar je, poput svakog člana "zlatne mladeži", bio fasciniran luksuznim sportskim automobilima, jahtama i avionima. Brzina i skupa prevozna sredstva bila su njegova strast. Sa devetnaest godina naučio je da leti avionom, zabeležio 1.500 sati za pet godina i stekao profesionalnu pilotsku dozvolu. Kao predsednik Olympic Aviation, aviokompanije svog oca, često je pilotirao avionima u misijama hitne medicinske pomoći, prvenstveno na udaljena ostrva ili u planinska sela, prevozeći pacijente kojima je bila potrebna hospitalizacija.

Uprkos tome što nisu voleli maćehu, Aleksandar i Kristina bili su prijatelji s njenom decom, Kerolajn i Džonom Kenedijem. Aleksandar je čak povremeno dozvoljavao svom polubratu da leti njegovim avionom. Tragedija se dogodila 23. januara 1973. godine. Aleksandar je poleteo s međunarodnog aerodroma Ellinikon u Atini. Tog dana bio je putnik u avionu kojim je upravljao pilot Donald Mekasker, dok je još jedan iskusni pilot aviokompanije, Donald Mekgregor, takođe bio u avionu. Nekoliko sekundi nakon poletanja, avion se srušio.Mekasker i Mekgregor preživeli su s teškim povredama, ali je Aleksandar Onazis preminuo sledećeg dana.

Tuga Aristotela Onazisa bila je ogromna. Sahranio je sina na svom privatnom ostrvu Skorpios u Jonskom moru, izgubio volju za životom, pokušao da proda svoju kompaniju Olympic Airways i da obuči svoju jedinu preživelu naslednicu, ćerku Kristinu, da vodi posao. Međutim, nije mnogo postigao. Grčko ratno vazduhoplovstvo i nezavisni stručnjaci koji su istraživali nesreću i zaključili su da su uzrok mogli da budu nepravilno postavljeni kontrolni kablovi, što je dovelo do spekulacija. Ali Aristotel je bio uveren da pravi uzrok leži drugde – verovao je da je sam odgovoran za smrt sina.

Činjenica je da su on i Aleksandar neposredno pre tragičnog događaja razgovarali. Sin je uverio oca da su helikopteri prikladniji za spasilačke misije i da je krajnje vreme da odustanu od korišćenja aviona, smatrajući ih reliktom prošlosti. Međutim, Onazis stariji smatrao je sebe iznad svih pravila koja ograničavaju obične smrtnike. Da bi održao reputaciju "kul" biznismena koji živi luksuznim načinom života, trebao mu je avion, pa je ignorisao Aleksandrove argumente.

Onazis stariji dugo se borio s gubitkom i odbijao je da sahrani sina.Naredio je balsamovanje njegovog tela, koje je preneseno na privatno ostrvo Skorpios porodice Onazis, gde je kovčeg ležao u kapeli tri nedelje. Svakog dana otac bi dolazio i razgovarao s pokojnim sinom, prepričavajući mu sve - od dnevnog rasporeda do dnevnih događaja. Koliko bi to dugo trajalo, nije poznato, ali tadašnji mitropolit Lefkade i Onazisov prijatelj nisu uspeli da ubede bogataša da telo njegovog sina treba sahraniti.

Aristotel Onazis se nikada nije oporavio od gubitka sina; umro je dve godine kasnije i sahranjen je pored njega na ostrvu Skorpios. Kad mu je sin poginuo, shvatio je da je to njegova odmazda za sopstvene grehe i osnovao je dobrotvornu fondaciju u znak sećanja na sina, koja je danas najveća u Evropi.

