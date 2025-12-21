Slušaj vest

Muzičar Ed Širan (34) prošao je kroz veliku fizičku transformaciju i vidno smršao. Pevač ovog meseca krasi naslovnicu "Men’s Healtha", a u intervjuu je otvoreno progovorio o godinama nezdravog načina života i razlozima zbog kojih je odlučio da sve promeni.

- Rekao bih da sam od 20. do 30. godine živeo prilično nezdravo i, iako mi je profesionalno išlo dobro, to se nikako nije pozitivno odražavalo na moj privatni život - priznao je Širan pa dodao:

- Zaista mislim da je briga o telu direktno povezana s mentalnim zdravljem i načinom na koji se osećaš.

Promena se dogodila tokom pandemije, kada je počeo redovnije da trenira i više pazi na ishranu, a važnu ulogu imalo je i očinstvo. Sa suprugom Čeri Siborn je 2020. godine dobio ćerku Lajru, a dve godine kasnije i ćerku Jupiter.

- Sećam se da je Lajra imala dve nedelje i da mi je došao najbolji prijatelj, pa smo popili flašu vina. Otišao sam da spavam, a Lajra se probudila 20 minuta nakon što sam zaspao. Probudio sam se i pomislio: "S***, verovatno ne bi trebalo da pijem ako ću se ovako užasno osećati - ispričao je.

Otkrio je i da mu je porodica bila glavni motiv za promenu životnih navika.

- Hteo sam da budem odgovoran otac, da se dobro osećam i dobro izgledam - rekao je, istakavši da ga je dodatno podstakla aktivnost njegove supruge.

- Moja supruga je jako atletski tip. U dvadesetim sam samo pušio i pio, a ona je stalno išla da trči i zbog toga sam se uvek osećao loše. Kad je stigao COVID, Čeri je ostala trudna i tada smo počeli zajedno da trčimo - ispričao je.

Širan je izgubio oko 14 kilograma kombinacijom redovnog vežbanja i promene prehrambenih navika. Prema pisanju stranih medija, trenirao je nekoliko puta nedeljno, s akcentom na trening snage, trčanje i kondicione vežbe, a iz ishrane je izbacio alkohol i prerađenu hranu, te se okrenuo uravnoteženijim obrocima.

