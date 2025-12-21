Slušaj vest

Bivši britanski princ Endrju, čini se, koristio je omiljeno kraljevsko imanje Sandringam za najmanje jedan susret povezan sa Džefrijem Epstinom, otkrivaju novodostupni dokumenti američkog Ministarstva pravde (DOJ).

Fotografija koja potresa monarhiju

Na nedavno objavljenoj crno-beloj fotografiji, do koje je došao The Times, vidi se Endru (65) kako leži preko krila nekoliko žena čiji su identiteti zamagljeni u salonskoj prostoriji Sandringama. Na istoj fotografiji nalazi se i Gislejn Maksvel, osuđena Epstinova saradnica.

Sandringam je jedno od najvoljenijih imanja britanske kraljevske porodice, mesto na kojem tradicionalno provode Božić i Novu godinu. Ovu praksu započela je pokojna kraljica Elizabeta II još 1988. godine.

Fotografija je deo hiljada dokumenata iz Epstinove zaostavštine, koji su u petak, 19. decembra, objavljeni na zvaničnom sajtu DOJ-a.

Fotografije iz Epstajnovih dokumentata koji potresaju javnost:

Prijateljstvo koje i dalje baca senku

Ovaj materijal dodatno osvetljava dugogodišnje navodno prijateljstvo između Endrua i Epstina, koji je 2019. godine izvršio samoubistvo u zatvoru dok se suočavao sa saveznim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

U oktobru je Endru ostao bez svih kraljevskih titula, uključujući i titulu princa, zbog niza skandala, među kojima je najteži upravo njegov odnos sa Epstinom. Prema saznanjima magazina PEOPLE, kralj Čarls je ovu odluku doneo uz podršku više članova kraljevske porodice, uključujući i princa Vilijama.

Optužbe koje nikada nisu utihnule

Epstin je još 2008. godine priznao krivicu za podvođenje maloletnice. U tom periodu njegovo prijateljstvo sa Endruom bilo je javno poznato, a dvojica su više puta fotografisani zajedno, uključujući i snimke sa imanja Mar-a-Lago Donalda Trampa na Floridi.

Pravni problemi za Endrua započeli su 2015. godine, kada je njegovo ime pomenuto u tužbi protiv Epstina koju je podnela Virdžinija Đufre. Ona je tvrdila da je bila žrtva seksualne trgovine i da je, sa samo 17 godina, imala tri seksualna odnosa sa Endruom. On je sve optužbe dosledno negirao.

Nakon kontroverznog intervjua za BBC-jevu emisiju Newsnight u novembru 2019. godine, Endru se povukao iz javnih kraljevskih dužnosti.

Oduzimanje titula i tajna nagodba

U januaru 2022. godine, kraljica Elizabeta II oduzela je svom drugom sinu vojne titule i pokroviteljstva, nakon što je pokušao da sudski odbaci tužbu Virdžinije Đufre. Već sledećeg meseca, Endru je sa njom postigao vansudsku nagodbu, čiji iznos nikada nije objavljen.

Tragičan kraj i nove optužbe

Virdžinija Đufre izvršila je samoubistvo 24. aprila 2025. godine. Imala je 41 godinu.

Pritisak na Endrua dodatno je porastao nakon objavljivanja njenih posthumnih memoara. U knjizi je napisala da je Endru verovao kako je „seks sa mnom njegovo pravo po rođenju“.