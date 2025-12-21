Slušaj vest

Glumac Džejms Ransone, najpoznatiji po ulozi u popularnoj seriji "The Wire", preminuo je izvršivši samoubistvo, prema izveštaju Medicinskog islednika u Los Anđelesu.

Džejms Ransone Foto: Jon Kopaloff / Getty images / Profimedia

TMZ je nezavisno potvrdio da je Ransone preminuo u petak, a na sajtu medicinskog islednika navedeno je da je način smrti vešanjem. Policija Los Anđelesa je reagovala na poziv u jednu rezidenciju, gde su službenici sproveli istragu o smrti i nisu utvrdili tragove nasilja.

Ransone je karijeru započeo početkom 2000-ih u manjim ulogama u serijama kao što su Ed i Third Watch, pre nego što je dobio probitnu ulogu u The Wire.

U seriji je igrao Ziggyja Sobotku radnika na dokovima i gangstera u svih 12 epizoda druge sezone. Njegova uloga je naišla na kritičke pohvale, a neki fanovi ga i danas smatraju jednim od omiljenih likova serije.

Pored toga, Ransone je glumio u serijama i filmovima kao što su CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice, Tangerine, i u filmskoj adaptaciji Stiven Kinfa It: Chapter Two. Takođe je imao uloge u filmovima The Black Phone i The Black Phone 2, od kojih je drugi premijerno prikazan ranije ove godine.