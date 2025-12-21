U večerašnjem finalu za pobedu se takmičilo 15 finalista
Pala odluka! Tamara Živković predstavljaće Crnu Goru na Evroviziji 2026! Poslušajte pobedničku pesmu (VIDEO)
Pobednica Montesonga 2025 je Tamara Živković, koja se predstavila s pesmom "Nova zora", a nagradu joj je uručila Nina Žižić.
Tamara je osvojila 22, odnosno najveći broj bodova od žirija i publike na ovogodišnjem Montesongu u organizaciji Radija i Televizije Crne Gore.
U večerašnjem finalu za pobedu su se takmičila 15 finalista.
Među njima su i poznata imena poput Krstinje Todorović i Andree Demirović.
Ovo su bili večerašnji finalisti:
- Lara Baltić – Rhythm boy
- Stefan Vukotić – Nedekodirana
- Mila Nikić – Kao varnica
- Majda Božović – Ipak smo ljudi
- Krstinja – Oli oli
- Baryak – Minerva
- Neno Murić – Ako čuješ glas
- Lana Lopičić – Doline
- Đurđa – Dominos
- Dolce Hera – Casanova 91
- Tamara Živković – Nova zora
- Andrea Demirović – I believe
- Tina Džankić – Shadows
- Luka Radović – Pjevaj vilo
- Lana i Đorđe – Temperatura
Inače, Tina Džanković, Đurđa, Dolče Hera i Baryak su se i prethodne godine pojavili u takmičenju.
Pobednika je odabrala publika ali i stručni žiri od pet članova.
