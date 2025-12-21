Slušaj vest

Pobednica Montesonga 2025 je Tamara Živković, koja se predstavila s pesmom "Nova zora", a nagradu joj je uručila Nina Žižić.

Tamara je osvojila 22, odnosno najveći broj bodova od žirija i publike na ovogodišnjem Montesongu u organizaciji Radija i Televizije Crne Gore.

U večerašnjem finalu za pobedu su se takmičila 15 finalista.

Među njima su i poznata imena poput Krstinje Todorović i Andree Demirović.

Ovo su bili večerašnji finalisti:

  • Lara Baltić – Rhythm boy
  • Stefan Vukotić – Nedekodirana
  • Mila Nikić – Kao varnica 
  • Majda Božović – Ipak smo ljudi
  • Krstinja – Oli oli
  • Baryak – Minerva
  • Neno Murić – Ako čuješ glas
  • Lana Lopičić – Doline
  • Đurđa – Dominos
  • Dolce Hera – Casanova 91
  • Tamara Živković – Nova zora
  • Andrea Demirović – I believe
  • Tina Džankić – Shadows
  • Luka Radović – Pjevaj vilo
  • Lana i Đorđe – Temperatura

Inače, Tina Džanković, Đurđa, Dolče Hera i Baryak su se i prethodne godine pojavili u takmičenju.

Pobednika je odabrala publika ali i stručni žiri od pet članova.

Kurir.rs

