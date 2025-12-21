Slušaj vest

Pobednica Montesonga 2025 je Tamara Živković, koja se predstavila s pesmom "Nova zora", a nagradu joj je uručila Nina Žižić.

Tamara je osvojila 22, odnosno najveći broj bodova od žirija i publike na ovogodišnjem Montesongu u organizaciji Radija i Televizije Crne Gore.

U večerašnjem finalu za pobedu su se takmičila 15 finalista.

Među njima su i poznata imena poput Krstinje Todorović i Andree Demirović.

Ovo su bili večerašnji finalisti:

Lara Baltić – Rhythm boy

Stefan Vukotić – Nedekodirana

Mila Nikić – Kao varnica

Majda Božović – Ipak smo ljudi

Krstinja – Oli oli

Baryak – Minerva

Neno Murić – Ako čuješ glas

Lana Lopičić – Doline

Đurđa – Dominos

Dolce Hera – Casanova 91

Tamara Živković – Nova zora

Andrea Demirović – I believe

Tina Džankić – Shadows

Luka Radović – Pjevaj vilo

Lana i Đorđe – Temperatura

Inače, Tina Džanković, Đurđa, Dolče Hera i Baryak su se i prethodne godine pojavili u takmičenju.

Pobednika je odabrala publika ali i stručni žiri od pet članova.